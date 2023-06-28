Shot: во Франции протестующие перестреливаются с полицией фейерверками. Видео

29 июня 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Во Франции продолжаются протесты, которые происходят после убийства полицией 17-летнего темнокожего подростка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во Франции протестующие устроили перестрелку с полицией фейерверками. В пригороде Парижа массовые беспорядки начались после убийства 17-летнего подростка за неподчинение требованиям полиции. «Жесткие столкновения на французских улицах продолжаются. На видео — не битва Гарри Поттера и Волан-де-Морта, а перестрелка между местными полицейскими и протестующими. Последние открыли огонь фейерверками на поражение. В стране продолжаются акции протеста, число взрывов с участием которых растет», — пишет telegram-канал Shot. Ранее, 27 июня, в городе Нантере 17-летний подросток отказался остановить свой автомобиль в рамках проверки по требованию полиции, в результате чего был застрелен. Через несколько часов после происшествия пользователи соцсетей начали распространять призывы к протесту против действий полиции. Протесты начались сразу в нескольких городах страны. Люди кидали в полицейских камни и петарды. Также протестующие поджигали мусорные баки. Спустя некоторое время были начаты два расследования. Первое — прокуратурой Нантера в отношении подростка, который отказался подчиниться полиции и покушением на убийство уполномоченного лица. Второе — в отношении полицейских за умышленное убийство, совершенное лицом, наделенным государственной властью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во Франции протестующие устроили перестрелку с полицией фейерверками. В пригороде Парижа массовые беспорядки начались после убийства 17-летнего подростка за неподчинение требованиям полиции. «Жесткие столкновения на французских улицах продолжаются. На видео — не битва Гарри Поттера и Волан-де-Морта, а перестрелка между местными полицейскими и протестующими. Последние открыли огонь фейерверками на поражение. В стране продолжаются акции протеста, число взрывов с участием которых растет», — пишет telegram-канал Shot. Ранее, 27 июня, в городе Нантере 17-летний подросток отказался остановить свой автомобиль в рамках проверки по требованию полиции, в результате чего был застрелен. Через несколько часов после происшествия пользователи соцсетей начали распространять призывы к протесту против действий полиции. Протесты начались сразу в нескольких городах страны. Люди кидали в полицейских камни и петарды. Также протестующие поджигали мусорные баки. Спустя некоторое время были начаты два расследования. Первое — прокуратурой Нантера в отношении подростка, который отказался подчиниться полиции и покушением на убийство уполномоченного лица. Второе — в отношении полицейских за умышленное убийство, совершенное лицом, наделенным государственной властью.