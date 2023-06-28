Шестилетний Далер Бобиев умер несколько месяцев назад, его опекун Вероника Наумова скрывала от органов опеки факт гибели ребенка. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов.
«Далер Бобиев умер несколько месяц назад. Женщина, его опекун, скрыла от органов опеки факт гибели ребенка», — заявил Анатолий Надбитов.
Точная причина смерти мальчика будет установлена в ходе уже назначенной судебно-медицинской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СК. Силовики нашли тело Далера в большой сумке в гаражном комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга, сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
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