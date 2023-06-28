28 июня 2023

Силовики раскрыли, где нашли тело Далера Бобиева

Тело Далера Бобиева нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело мальчика, которого искал весь Екатеринбург, нашли утром 29 июня (архивное фото) Фото:
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Тело Далера Бобиева нашли утром 29 июня в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

«К большому сожалению, приходится констатировать, что история с Далером не имеет благополучного финала. Утром 29 июня его тело нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе», — рассказал Горелых.

Горелых также отметил, что несовершеннолетний погиб давно. «Все это время разыгрывалась постановка с демонстрацией того, что никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков не удалось», — резюмировал полковник Горелых.

О том, что Далера Бобиева нашли мертвым сообщили представители отряда «ЛизаАлерт». Затем информацию подтвердили следователи. Они раскрыли, что мальчик погиб несколько месяцев назад.

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Тело Далера Бобиева нашли утром 29 июня в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «К большому сожалению, приходится констатировать, что история с Далером не имеет благополучного финала. Утром 29 июня его тело нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе», — рассказал Горелых. Горелых также отметил, что несовершеннолетний погиб давно. «Все это время разыгрывалась постановка с демонстрацией того, что никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков не удалось», — резюмировал полковник Горелых. О том, что Далера Бобиева нашли мертвым сообщили представители отряда «ЛизаАлерт». Затем информацию подтвердили следователи. Они раскрыли, что мальчик погиб несколько месяцев назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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