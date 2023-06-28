Силовики раскрыли, где нашли тело Далера Бобиева

Тело Далера Бобиева нашли утром 29 июня в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Об этом сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
«К большому сожалению, приходится констатировать, что история с Далером не имеет благополучного финала. Утром 29 июня его тело нашли в большой сумке на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе», — рассказал Горелых.
Горелых также отметил, что несовершеннолетний погиб давно. «Все это время разыгрывалась постановка с демонстрацией того, что никто ничего не знает о точных обстоятельствах исчезновения мальчика. Однако обмануть сыщиков не удалось», — резюмировал полковник Горелых.
О том, что Далера Бобиева нашли мертвым сообщили представители отряда «ЛизаАлерт». Затем информацию подтвердили следователи. Они раскрыли, что мальчик погиб несколько месяцев назад.
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