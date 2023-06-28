The Economist: ВСУ понесли серьезные потери в ходе наступления

29 июня 2023 в 08:39 Размер текста - 17 +

Запад заставляет Украину идти в бой, не обеспечивая ее вооружением, отмечают авторы Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери в ходе своего наступления. Попытки прорвать российскую оборону выявили проблемы в подготовке украинских бойцов, пишет The Economist. «Первоначальные атаки [Украины] на хорошо защищенные российские позиции, включая минные поля, выявили ограниченную подготовку войск [ВСУ]. По словам источников, знакомых с подробностями, они понесли тяжелые потери», — написали в издании. Уточняется, что Киев продвигается в наступлении куда медленнее, чем того ожидал Запад. При этом в статье со ссылкой на источник в украинской разведке отмечается, что союзники Киева говорят «идти вперед и яростно сражаться», при этом не торопясь обеспечить украинскую армию вооружением. Ранее ВСУ начали свое наступление. Однако попытки прорвать российскую оборону не увенчались для Украины успехом. Позже советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в провале наступления виноват Запад, который медленно обеспечивает Киев оружием и техников, передает RT. Политолог и военный эксперт Яков Кедми допустил, что в случае провала украинских войск США пойдут на переговоры с Россией по урегулированию конфликта , пишет Pravda.Ru.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери в ходе своего наступления. Попытки прорвать российскую оборону выявили проблемы в подготовке украинских бойцов, пишет The Economist. «Первоначальные атаки [Украины] на хорошо защищенные российские позиции, включая минные поля, выявили ограниченную подготовку войск [ВСУ]. По словам источников, знакомых с подробностями, они понесли тяжелые потери», — написали в издании. Уточняется, что Киев продвигается в наступлении куда медленнее, чем того ожидал Запад. При этом в статье со ссылкой на источник в украинской разведке отмечается, что союзники Киева говорят «идти вперед и яростно сражаться», при этом не торопясь обеспечить украинскую армию вооружением. Ранее ВСУ начали свое наступление. Однако попытки прорвать российскую оборону не увенчались для Украины успехом. Позже советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что в провале наступления виноват Запад, который медленно обеспечивает Киев оружием и техников, передает RT. Политолог и военный эксперт Яков Кедми допустил, что в случае провала украинских войск США пойдут на переговоры с Россией по урегулированию конфликта, пишет Pravda.Ru.