Участница форума «УТРО» из ЯНАО выиграла грант Росмолодежи

Жительница ЯНАО Юлия Седова получила грант от Росмолодежи на молодежном форуме «Утро». На полученные 120 тысяч рублей она реализует проект радиоуправляемых машин «Путь возможностей», сообщил telegram-канал «UrFO_INFO».
«На молодежном форуме „УТРО“ подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. Награды получили 14 человек: по четыре представителя от Тюменской и Челябинской областей, двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по одному из Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан», — сказано в сообщении. Среди победителей участница с Ямала, получившая награду за проект «Путь возможностей».
Сертификаты победителям вручил на церемонии закрытия заместитель полпреда Борис Кириллов. Такое поручение ему дал Владимир Якушев. Он уточнил, что форум «УТРО-2024» пройдет в Свердловской области.
В прошлом году форум проходил в Ханты-Мансийске. В число победителей вошло трое участников с Ямала.
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