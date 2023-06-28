Участница форума «УТРО» из ЯНАО выиграла грант Росмолодежи

29 июня 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Проект жительницы ЯНАО получил грант Росмолодежи Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Жительница ЯНАО Юлия Седова получила грант от Росмолодежи на молодежном форуме «Утро». На полученные 120 тысяч рублей она реализует проект радиоуправляемых машин «Путь возможностей», сообщил telegram-канал «UrFO_INFO». «На молодежном форуме „УТРО“ подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. Награды получили 14 человек: по четыре представителя от Тюменской и Челябинской областей, двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по одному из Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан», — сказано в сообщении. Среди победителей участница с Ямала, получившая награду за проект «Путь возможностей». Сертификаты победителям вручил на церемонии закрытия заместитель полпреда Борис Кириллов. Такое поручение ему дал Владимир Якушев. Он уточнил, что форум «УТРО-2024» пройдет в Свердловской области. В прошлом году форум проходил в Ханты-Мансийске. В число победителей вошло трое участников с Ямала.

Жительница ЯНАО Юлия Седова получила грант от Росмолодежи на молодежном форуме «Утро». На полученные 120 тысяч рублей она реализует проект радиоуправляемых машин «Путь возможностей», сообщил telegram-канал «UrFO_INFO». «На молодежном форуме „УТРО“ подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. Награды получили 14 человек: по четыре представителя от Тюменской и Челябинской областей, двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по одному из Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан», — сказано в сообщении. Среди победителей участница с Ямала, получившая награду за проект «Путь возможностей». Сертификаты победителям вручил на церемонии закрытия заместитель полпреда Борис Кириллов. Такое поручение ему дал Владимир Якушев. Он уточнил, что форум «УТРО-2024» пройдет в Свердловской области. В прошлом году форум проходил в Ханты-Мансийске. В число победителей вошло трое участников с Ямала.