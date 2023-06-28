28 июня 2023
27 июня 2023

Участница форума «УТРО» из ЯНАО выиграла грант Росмолодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Николая Цуканова и Александра Моора на форум «‎Утро»‎. Тюмень, форум утро
Проект жительницы ЯНАО получил грант Росмолодежи Фото:

Жительница ЯНАО Юлия Седова получила грант от Росмолодежи на молодежном форуме «Утро». На полученные 120 тысяч рублей она реализует проект радиоуправляемых машин «Путь возможностей», сообщил telegram-канал «UrFO_INFO».

«На молодежном форуме „УТРО“ подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. Награды получили 14 человек: по четыре представителя от Тюменской и Челябинской областей, двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по одному из Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан», — сказано в сообщении. Среди победителей участница с Ямала, получившая награду за проект «Путь возможностей».

Сертификаты победителям вручил на церемонии закрытия заместитель полпреда Борис Кириллов. Такое поручение ему дал Владимир Якушев. Он уточнил, что форум «УТРО-2024» пройдет в Свердловской области.

В прошлом году форум проходил в Ханты-Мансийске. В число победителей вошло трое участников с Ямала.

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Жительница ЯНАО Юлия Седова получила грант от Росмолодежи на молодежном форуме «Утро». На полученные 120 тысяч рублей она реализует проект радиоуправляемых машин «Путь возможностей», сообщил telegram-канал «UrFO_INFO». «На молодежном форуме „УТРО“ подведены итоги грантового конкурса Росмолодежи. Награды получили 14 человек: по четыре представителя от Тюменской и Челябинской областей, двое участников из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, по одному из Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан», — сказано в сообщении. Среди победителей участница с Ямала, получившая награду за проект «Путь возможностей». Сертификаты победителям вручил на церемонии закрытия заместитель полпреда Борис Кириллов. Такое поручение ему дал Владимир Якушев. Он уточнил, что форум «УТРО-2024» пройдет в Свердловской области. В прошлом году форум проходил в Ханты-Мансийске. В число победителей вошло трое участников с Ямала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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