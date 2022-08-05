Молодежные проекты из ЯНАО поддержали деньгами

06 августа 2022 в 14:26 Размер текста - 17 +

Общая сумма поддержки ямальских проектов — 1,2 миллиона рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске три проекта жителей ЯНАО получили гранты. Об этом сообщается в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». «Общая сумма поддержки ямальских проектов — 1,2 миллиона рублей», — отмечается в сообщении. Грантовые средства пойдут на открытие школы для медиаспециалистов «Медиаточка PUR.MOL» в Пуровском районе. Это проект Арины Краюхиной. В Ноябрьске Роман Сафаров будет развивать киберспорт. Специальный приз от ХМАО получила жительница окружной столицы Алла Окотэтто. Средства гранта девушка потратит на проведение этно-экспедиции «Зов тундры». Всего в форуме приняли участие 40 человек от ЯНАО, из них 7 — из подшефной Волновахи. Ранее URA.RU писало, что Фонд президента РФ Владимира Путина даст миллиарды на смелые идеи молодежи. Об этом стало известно на форуме «Утро» в Ханты-Мансийске.

На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске три проекта жителей ЯНАО получили гранты. Об этом сообщается в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». «Общая сумма поддержки ямальских проектов — 1,2 миллиона рублей», — отмечается в сообщении. Грантовые средства пойдут на открытие школы для медиаспециалистов «Медиаточка PUR.MOL» в Пуровском районе. Это проект Арины Краюхиной. В Ноябрьске Роман Сафаров будет развивать киберспорт. Специальный приз от ХМАО получила жительница окружной столицы Алла Окотэтто. Средства гранта девушка потратит на проведение этно-экспедиции «Зов тундры». Всего в форуме приняли участие 40 человек от ЯНАО, из них 7 — из подшефной Волновахи. Ранее URA.RU писало, что Фонд президента РФ Владимира Путина даст миллиарды на смелые идеи молодежи. Об этом стало известно на форуме «Утро» в Ханты-Мансийске.