05 августа 2022
04 августа 2022

Молодежные проекты из ЯНАО поддержали деньгами

© Служба новостей «URA.RU»
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Общая сумма поддержки ямальских проектов — 1,2 миллиона рублей Фото:

На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске три проекта жителей ЯНАО получили гранты. Об этом сообщается в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально».

«Общая сумма поддержки ямальских проектов — 1,2 миллиона рублей», — отмечается в сообщении. Грантовые средства пойдут на открытие школы для медиаспециалистов «Медиаточка PUR.MOL» в Пуровском районе. Это проект Арины Краюхиной. В Ноябрьске Роман Сафаров будет развивать киберспорт.

Специальный приз от ХМАО получила жительница окружной столицы Алла Окотэтто. Средства гранта девушка потратит на проведение этно-экспедиции «Зов тундры». Всего в форуме приняли участие 40 человек от ЯНАО, из них 7 — из подшефной Волновахи.

Ранее URA.RU писало, что Фонд президента РФ Владимира Путина даст миллиарды на смелые идеи молодежи. Об этом стало известно на форуме «Утро» в Ханты-Мансийске.

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На форуме «Утро» в Ханты-Мансийске три проекта жителей ЯНАО получили гранты. Об этом сообщается в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально». «Общая сумма поддержки ямальских проектов — 1,2 миллиона рублей», — отмечается в сообщении. Грантовые средства пойдут на открытие школы для медиаспециалистов «Медиаточка PUR.MOL» в Пуровском районе. Это проект Арины Краюхиной. В Ноябрьске Роман Сафаров будет развивать киберспорт. Специальный приз от ХМАО получила жительница окружной столицы Алла Окотэтто. Средства гранта девушка потратит на проведение этно-экспедиции «Зов тундры». Всего в форуме приняли участие 40 человек от ЯНАО, из них 7 — из подшефной Волновахи. Ранее URA.RU писало, что Фонд президента РФ Владимира Путина даст миллиарды на смелые идеи молодежи. Об этом стало известно на форуме «Утро» в Ханты-Мансийске.
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