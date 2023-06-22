В Кремле обвинили Зеленского во лжи о подготовке теракта на ЗАЭС

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил в заинтересованности МАГАТЭ и России в диалоге Фото:

Заявления президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия якобы готовит подрыв Запорожской АЭС, являются абсолютной ложью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это очередная ложь. Только что были контакты с МАГАТЭ. Запланированы контакты [главы агентства Рафаэля] Гросси и [гендиректора „Росатома“ Алексея] Лихачева. Наш диалог с международным агентством продолжается», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в диалоге.

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Заявления президента Украины Владимира Зеленского в том, что Россия якобы готовит подрыв Запорожской АЭС, являются абсолютной ложью. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Это очередная ложь. Только что были контакты с МАГАТЭ. Запланированы контакты [главы агентства Рафаэля] Гросси и [гендиректора „Росатома“ Алексея] Лихачева. Наш диалог с международным агентством продолжается», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Представитель Кремля подчеркнул, что обе стороны заинтересованы в диалоге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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