Задержанного ФСБ челябинского военкома отправили в отставку

Подозреваемый во взяточничестве военный комиссар Озерска Пичугин уволился

Карьеру полковника Владимира Пичугина сломал визит сотрудников ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Военный комиссар Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, подозреваемый в получении взяток, уволен со службы с 28 июня. Рапорт подал он сам, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Пичугин подал заявление об увольнении по собственному желанию Соответствующий приказ уже подписал областной военком Андрей Максуров. „На прощанье“ Пичугину перечислили компенсацию за отработанные дни и неиспользованный отпуск, порядка 20 тысяч рублей», — рассказал инсайдер.

При этом, по его словам, заявление об увольнении датировано 26 июня. В то время как спецназовцы ФСБ и оперативники военной контрразведки задержали полковника Пичугина при получении очередной взятки лишь 27 июня — и за деньгами он вышел со службы.

Уголовное дело в отношении Пичугина будут вести военные следователи. В пресс-службу Главного военно-следственного управления отправлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил. В военкомате Озерска воздержались от комментариев.

Озерск — один из трех ЗАТО (закрытых административно-территориальных образований) Росатома в Челябинской области. Городской военкомат Озерска оказался единственным в регионе, не выполнившим план по частичной мобилизации осенью 2022 года.