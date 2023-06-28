Депутаты курганского города разрешили себе засекречивать заседания

29 июня 2023 в 13:02 Размер текста - 17 +

Новые правила проведения заседаний приняли депутаты шадринской гордумы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты гордумы Шадринска Курганской области приняли закон, по которому смогут смогут проводить заседания в закрытом формате, если кто-то из присутствующих, не являющихся депутатами, будет задавать вопросы без разрешения. Об этом URA.RU рассказал член городской общественной палаты Александр Андрюков. «Депутаты решили, что любой гражданин, который хочет задать вопрос, может это сделать только с разрешения думы. Если присутствующий будет возмущаться, то дума может сделать заседание закрытым. Считаю, что это решение нарушает права граждан, которые присутствуют. Я полагаю, что это сделано для того, чтобы более активные жители Шадринска не могли приходить на заседания и задавать вопросы, на которые депутаты не могут найти ответов», — сообщил Андрюков. Решение думы размещено на сайте городской администрации. В нем указано, что граждане, не являющиеся депутатами, не могут участвовать в обсуждении и принятии решений, а также не имеют право вмешиваться в ход заседания без разрешения председательствующего. При этом председатель может предоставить право высказаться только в том случае, если большинство депутатов поддержат это решение. Ранее стало известно, что шадринские депутаты на заседании гордумы отклонили протест прокурора, в котором тот указывал, что мэр Антону Мокан незаконно получил премию в размере 172 тысяч рублей за работу в 2022 году. С позицией прокурора согласились только два депутата. Один воздержался, а 19 проголосовали против. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты гордумы Шадринска Курганской области приняли закон, по которому смогут смогут проводить заседания в закрытом формате, если кто-то из присутствующих, не являющихся депутатами, будет задавать вопросы без разрешения. Об этом URA.RU рассказал член городской общественной палаты Александр Андрюков. «Депутаты решили, что любой гражданин, который хочет задать вопрос, может это сделать только с разрешения думы. Если присутствующий будет возмущаться, то дума может сделать заседание закрытым. Считаю, что это решение нарушает права граждан, которые присутствуют. Я полагаю, что это сделано для того, чтобы более активные жители Шадринска не могли приходить на заседания и задавать вопросы, на которые депутаты не могут найти ответов», — сообщил Андрюков. Решение думы размещено на сайте городской администрации. В нем указано, что граждане, не являющиеся депутатами, не могут участвовать в обсуждении и принятии решений, а также не имеют право вмешиваться в ход заседания без разрешения председательствующего. При этом председатель может предоставить право высказаться только в том случае, если большинство депутатов поддержат это решение. Ранее стало известно, что шадринские депутаты на заседании гордумы отклонили протест прокурора, в котором тот указывал, что мэр Антону Мокан незаконно получил премию в размере 172 тысяч рублей за работу в 2022 году. С позицией прокурора согласились только два депутата. Один воздержался, а 19 проголосовали против.