28 июня 2023

В Тюмени раскрыли, за чей счет организуют салют на День города

В Тюмени салют на День города оплатят благотворители
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
9 мая. Тюмень , салют, салют 9 мая
День города в Тюмени состоится 29 июля Фото:

Расходы на организацию салюта в Тюмени, приуроченного ко Дню города, взяли на себя тайные благотворители. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали в местной администрации. Праздник состоится 29 июля.

«Праздничный фейерверк планируется как благодарность поколению победителей, как знак поддержки участников СВО. В 2023 году финансовые затраты на фейерверк в качестве подарка горожанам ко Дню города примут на себя благотворители», — сообщили в мэрии Тюмени.

Имена благотворителей власти раскрывать не стали. Также не раскрылась предполагаемая сумма, в которую обойдется праздничный салют.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расходы на организацию салюта в Тюмени, приуроченного ко Дню города, взяли на себя тайные благотворители. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали в местной администрации. Праздник состоится 29 июля. «Праздничный фейерверк планируется как благодарность поколению победителей, как знак поддержки участников СВО. В 2023 году финансовые затраты на фейерверк в качестве подарка горожанам ко Дню города примут на себя благотворители», — сообщили в мэрии Тюмени. Имена благотворителей власти раскрывать не стали. Также не раскрылась предполагаемая сумма, в которую обойдется праздничный салют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...