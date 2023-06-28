В Тюмени раскрыли, за чей счет организуют салют на День города

День города в Тюмени состоится 29 июля
Расходы на организацию салюта в Тюмени, приуроченного ко Дню города, взяли на себя тайные благотворители. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали в местной администрации. Праздник состоится 29 июля.
«Праздничный фейерверк планируется как благодарность поколению победителей, как знак поддержки участников СВО. В 2023 году финансовые затраты на фейерверк в качестве подарка горожанам ко Дню города примут на себя благотворители», — сообщили в мэрии Тюмени.
Имена благотворителей власти раскрывать не стали. Также не раскрылась предполагаемая сумма, в которую обойдется праздничный салют.
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