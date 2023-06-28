В Тюмени раскрыли, за чей счет организуют салют на День города

В Тюмени салют на День города оплатят благотворители

29 июня 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

День города в Тюмени состоится 29 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU Расходы на организацию салюта в Тюмени, приуроченного ко Дню города, взяли на себя тайные благотворители. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали в местной администрации. Праздник состоится 29 июля. «Праздничный фейерверк планируется как благодарность поколению победителей, как знак поддержки участников СВО. В 2023 году финансовые затраты на фейерверк в качестве подарка горожанам ко Дню города примут на себя благотворители», — сообщили в мэрии Тюмени. Имена благотворителей власти раскрывать не стали. Также не раскрылась предполагаемая сумма, в которую обойдется праздничный салют.

Расходы на организацию салюта в Тюмени, приуроченного ко Дню города, взяли на себя тайные благотворители. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали в местной администрации. Праздник состоится 29 июля. «Праздничный фейерверк планируется как благодарность поколению победителей, как знак поддержки участников СВО. В 2023 году финансовые затраты на фейерверк в качестве подарка горожанам ко Дню города примут на себя благотворители», — сообщили в мэрии Тюмени. Имена благотворителей власти раскрывать не стали. Также не раскрылась предполагаемая сумма, в которую обойдется праздничный салют.