Russian Field: большинство россиян не устали от СВО за 1,5 года

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69% россиян уверены, что участие в спецоперации укрепляет авторитет России Фото:
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В России 55% граждан заявили, что не устали от новостей на тему специальной военной операции. Кроме того, 69% граждан уверены, что СВО укрепляет авторитет российской стороны. Об этом свидетельствуют результаты опроса от исследовательского центра Russian Field.

Russian Field с 16 по 19 июня провел опрос среди россиян. В исследовании участвовали 1604 человека. «Около половины респондентов (55%) не испытывают усталости от новостей о „военной операции“. При этом 40% отмечают, что устают от повестки», — говорится в сообщении исследовательского центра. Уточняется, что об усталости от темы СВО в медиа заявили 46% женщин и 44% пожилых граждан.

Также 69% опрошенных сказали, что проведение спецоперации укрепляет авторитет России на мировой арене. Кроме того, 73% респондентов уверены, что РФ движется в правильном направлении в данный момент. При этом только 16% не согласились с этой позицией, а остальные 11% затруднились ответить.

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В России 55% граждан заявили, что не устали от новостей на тему специальной военной операции. Кроме того, 69% граждан уверены, что СВО укрепляет авторитет российской стороны. Об этом свидетельствуют результаты опроса от исследовательского центра Russian Field. Russian Field с 16 по 19 июня провел опрос среди россиян. В исследовании участвовали 1604 человека. «Около половины респондентов (55%) не испытывают усталости от новостей о „военной операции“. При этом 40% отмечают, что устают от повестки», — говорится в сообщении исследовательского центра. Уточняется, что об усталости от темы СВО в медиа заявили 46% женщин и 44% пожилых граждан. Также 69% опрошенных сказали, что проведение спецоперации укрепляет авторитет России на мировой арене. Кроме того, 73% респондентов уверены, что РФ движется в правильном направлении в данный момент. При этом только 16% не согласились с этой позицией, а остальные 11% затруднились ответить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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