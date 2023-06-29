Russian Field: большинство россиян не устали от СВО за 1,5 года

69% россиян уверены, что участие в спецоперации укрепляет авторитет России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России 55% граждан заявили, что не устали от новостей на тему специальной военной операции. Кроме того, 69% граждан уверены, что СВО укрепляет авторитет российской стороны. Об этом свидетельствуют результаты опроса от исследовательского центра Russian Field.

Russian Field с 16 по 19 июня провел опрос среди россиян. В исследовании участвовали 1604 человека. «Около половины респондентов (55%) не испытывают усталости от новостей о „военной операции“. При этом 40% отмечают, что устают от повестки», — говорится в сообщении исследовательского центра. Уточняется, что об усталости от темы СВО в медиа заявили 46% женщин и 44% пожилых граждан.

Также 69% опрошенных сказали, что проведение спецоперации укрепляет авторитет России на мировой арене. Кроме того, 73% респондентов уверены, что РФ движется в правильном направлении в данный момент. При этом только 16% не согласились с этой позицией, а остальные 11% затруднились ответить.