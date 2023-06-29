Стали известны версии гибели шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга

Опекун заявила, что Далер Бобиев из Екатеринбурга погиб в результате несчастного случая

У следствия есть две версии произошедшего Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

В ходе допроса опекун Вероника Наумова, которую задержали по подозрению в убийстве шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, заявила, что мальчик погиб в результате несчастного случая. Женщина опасалась, что ее привлекут по статье «Халатность», и спрятала тело. Об этом сообщает источник, близкий к силовым структурам.

«По ее рассказу, который еще предстоит проверить, мальчик стал жертвой несчастного случая в ванной комнате. Вероника испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала его труп в гараже. Эту версию проверят», — рассказал E1.RU источник.

При этом telegram-канал «Лампа» озвучивает две версии произошедшего. По одной из них, мальчик принимал ванну, и его утопила сестра. Согласно второй версии у мальчика случился приступ эпилепсии, когда он купался. Ребенок наглотался воды и умер.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Следственный комитет по Свердловской области. На момент публикации новости ответа не поступало.

О пропаже ребенка опекун Вероника Наумова сообщила в поисковый отряд «ЛизаАлерт» днем 26 июня. Тысячи волонтеров, добровольцев и силовиков отправились на поиски малыша. В ночь на 29 июня силовики нашли тело Далера в заброшенном гараже недалеко от дома семьи. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. Наумову задержали, она дала признательные показания. Вся информация о поисках шестилетнего ребенка — в материале URA.RU.