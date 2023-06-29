В РФ изменят подход к возмещению оплаты ЖКУ: какие законы вступят в силу 1 июля

В РФ начнет действовать единый подход к возмещению оплаты ЖКУ

29 июня 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

Размер компенсации может составлять до 50% от стоимости ЖКУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU С 1 июля 2023 года в России станут применять единый подход к возмещению оплаты ЖКУ для отдельных групп граждан. Также начнут действовать новые правила алкогольного освидетельствования, подразумевающие сдачу теста при понятых. URA.RU приводит главные изменения, которые произойдут в российском законодательстве. В стране будут возмещать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг для федеральных льготников по единому стандарту. Размер компенсации будет составлять до 50% от стоимости услуг ЖКУ. Возможность возместить часть денежных средств будет у ветеранов боевых действий, инвалидов и пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.

В начале июля устанавливать на алкогольное опьянение будут в присутствии понятых лиц. При проверке также будет вестись видеосъемка. Новые формы акта освидетельствования на алкоголь будут действовать до 1 марта 2029 года.

В России введут акциз на сладкие газированные напитки. Размер налога будет составлять семь рублей за литр. А облагаться им будет газировка, количество сахара в которой превышает пять граммов на 100 миллилитров. При этом акциз не будет взиматься с соков, морсов и кваса.

С 1 июля максимальная ежедневная ставка по микрозаймам снизится с одного до 0,8%. Также будет снижен размер полной стоимости потребительского кредита с 365 до 292% годовых. Кроме того, до четырех миллионов рублей увеличится минимальный размер собственных средств микрокредитной компании. Правило не будет распространяться на организации, учредителем которых является Россия, субъект РФ или муниципальное образование.

Правительство РФ намерено установить единые стандарты для назначения пособия на ребенка, а также получение компенсации платы за детский сад. Льготы будут доступны на портале «Госуслуг». Россияне смогут подавать заявления без предоставления дополнительных документов, а также с минимальным количеством информации.

Медицинскую помощь при психических заболеваниях будут оказывать по новым правилам. Согласно распоряжению Минздрава РФ, такую помощь смогут оказывать исключительно медицинские и иные организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющие соответствующую лицензию. Также новые правила позволят оказывать помощь по месту вызова бригады скорой помощи или в транспорте при медицинской эвакуации.

С начала июля у граждан появится возможность загрузить дипломы и аттестат на портал «Госуслуг». Таким образом, загруженные документы можно будет использовать для поступления в вуз или трудоустройства.

С 4 июля обновится порядок расчета среднего заработка для получения пособия по безработице. Он будет рассчитываться как обычно за три календарных месяца перед увольнением. Однако если в один из месяцев дохода не было, заработок будет высчитываться из месяца, наиболее близкого к увольнению.

Осужденные за совершение особо тяжких преступлений смогут подать прошение о переводе в колонию поселения после отбытия половины тюремного срока. Новые порядки не затронут осужденных за госизмену, посягательство на жизнь общественного или госдеятеля, вооруженный мятеж, оборот наркотиков. Также послабления не предусматриваются для виновных в растлении несовершеннолетних, терроризме или организации преступного общества.

Фонд «Круг добра» будет освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на незарегистрированные препараты для лечения детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. Также от налога освободят передачу средств для лечения подростков после достижения 18 лет в течение года, если они уже получали поддержку от фонда раньше.

Родители детей-инвалидов смогут получить бесплатного адвоката. К юристам можно будет обратиться за консультациями. Также они смогут бесплатно составить заявления, жалобы и ходатайства.

С 1 июля 2023 года в России станут применять единый подход к возмещению оплаты ЖКУ для отдельных групп граждан. Также начнут действовать новые правила алкогольного освидетельствования, подразумевающие сдачу теста при понятых. URA.RU приводит главные изменения, которые произойдут в российском законодательстве.