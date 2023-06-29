В РФ изменят подход к возмещению оплаты ЖКУ: какие законы вступят в силу 1 июля

Размер компенсации может составлять до 50% от стоимости ЖКУ
С 1 июля 2023 года в России станут применять единый подход к возмещению оплаты ЖКУ для отдельных групп граждан. Также начнут действовать новые правила алкогольного освидетельствования, подразумевающие сдачу теста при понятых. URA.RU приводит главные изменения, которые произойдут в российском законодательстве.
- В стране будут возмещать расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг для федеральных льготников по единому стандарту. Размер компенсации будет составлять до 50% от стоимости услуг ЖКУ. Возможность возместить часть денежных средств будет у ветеранов боевых действий, инвалидов и пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф.
- В начале июля устанавливать на алкогольное опьянение будут в присутствии понятых лиц. При проверке также будет вестись видеосъемка. Новые формы акта освидетельствования на алкоголь будут действовать до 1 марта 2029 года.
- В России введут акциз на сладкие газированные напитки. Размер налога будет составлять семь рублей за литр. А облагаться им будет газировка, количество сахара в которой превышает пять граммов на 100 миллилитров. При этом акциз не будет взиматься с соков, морсов и кваса.
- С 1 июля максимальная ежедневная ставка по микрозаймам снизится с одного до 0,8%. Также будет снижен размер полной стоимости потребительского кредита с 365 до 292% годовых. Кроме того, до четырех миллионов рублей увеличится минимальный размер собственных средств микрокредитной компании. Правило не будет распространяться на организации, учредителем которых является Россия, субъект РФ или муниципальное образование.
- Правительство РФ намерено установить единые стандарты для назначения пособия на ребенка, а также получение компенсации платы за детский сад. Льготы будут доступны на портале «Госуслуг». Россияне смогут подавать заявления без предоставления дополнительных документов, а также с минимальным количеством информации.
- Медицинскую помощь при психических заболеваниях будут оказывать по новым правилам. Согласно распоряжению Минздрава РФ, такую помощь смогут оказывать исключительно медицинские и иные организации государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, имеющие соответствующую лицензию. Также новые правила позволят оказывать помощь по месту вызова бригады скорой помощи или в транспорте при медицинской эвакуации.
- С начала июля у граждан появится возможность загрузить дипломы и аттестат на портал «Госуслуг». Таким образом, загруженные документы можно будет использовать для поступления в вуз или трудоустройства.
- С 4 июля обновится порядок расчета среднего заработка для получения пособия по безработице. Он будет рассчитываться как обычно за три календарных месяца перед увольнением. Однако если в один из месяцев дохода не было, заработок будет высчитываться из месяца, наиболее близкого к увольнению.
- Осужденные за совершение особо тяжких преступлений смогут подать прошение о переводе в колонию поселения после отбытия половины тюремного срока. Новые порядки не затронут осужденных за госизмену, посягательство на жизнь общественного или госдеятеля, вооруженный мятеж, оборот наркотиков. Также послабления не предусматриваются для виновных в растлении несовершеннолетних, терроризме или организации преступного общества.
- Фонд «Круг добра» будет освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на незарегистрированные препараты для лечения детей с редкими и тяжелыми заболеваниями. Также от налога освободят передачу средств для лечения подростков после достижения 18 лет в течение года, если они уже получали поддержку от фонда раньше.
- Родители детей-инвалидов смогут получить бесплатного адвоката. К юристам можно будет обратиться за консультациями. Также они смогут бесплатно составить заявления, жалобы и ходатайства.
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