Биологическая мать погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга высказалась о смерти сына

Биологической маме шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга сообщили о его гибели утром 29 июня. Женщина лишена родительских прав и отбывает срок в тюрьме.
«Позвонили из ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — прим.ред.) и сказали, что Далер погиб. Сына нашли в мешке. Я реву с самого утра», — пишет Е1.RU.
Родная мама погибшего Далера Ольга Ляпустина заявила, что любила своих детей. «У меня не было средств для существования. Я думала, что там им будет лучше. Я переживаю за Дашу (сестра Далера, которая тоже воспитывается в семье Наумовых — прим. URA.RU), чтобы ее тоже не прибили», — сказала женщина.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург погиб Далер Бобиев. Опекуны мальчика сообщили о пропаже ребенка 26 июня. Тело шестилетнего мальчика было обнаружено утром 29 июня в гараже. Вся информация об истории Далера — в материале URA.RU.
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