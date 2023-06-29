Биологическая мать погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга высказалась о смерти сына

29 июня 2023 в 11:58 Размер текста - 17 +

Родной маме Далера сообщили о гибели ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Биологической маме шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга сообщили о его гибели утром 29 июня. Женщина лишена родительских прав и отбывает срок в тюрьме. «Позвонили из ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — прим.ред.) и сказали, что Далер погиб. Сына нашли в мешке. Я реву с самого утра», — пишет Е1.RU. Родная мама погибшего Далера Ольга Ляпустина заявила, что любила своих детей. «У меня не было средств для существования. Я думала, что там им будет лучше. Я переживаю за Дашу (сестра Далера, которая тоже воспитывается в семье Наумовых — прим. URA.RU), чтобы ее тоже не прибили», — сказала женщина. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург погиб Далер Бобиев. Опекуны мальчика сообщили о пропаже ребенка 26 июня. Тело шестилетнего мальчика было обнаружено утром 29 июня в гараже. Вся информация об истории Далера — в материале URA.RU.

Биологической маме шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга сообщили о его гибели утром 29 июня. Женщина лишена родительских прав и отбывает срок в тюрьме. «Позвонили из ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — прим.ред.) и сказали, что Далер погиб. Сына нашли в мешке. Я реву с самого утра», — пишет Е1.RU. Родная мама погибшего Далера Ольга Ляпустина заявила, что любила своих детей. «У меня не было средств для существования. Я думала, что там им будет лучше. Я переживаю за Дашу (сестра Далера, которая тоже воспитывается в семье Наумовых — прим. URA.RU), чтобы ее тоже не прибили», — сказала женщина. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург погиб Далер Бобиев. Опекуны мальчика сообщили о пропаже ребенка 26 июня. Тело шестилетнего мальчика было обнаружено утром 29 июня в гараже. Вся информация об истории Далера — в материале URA.RU.