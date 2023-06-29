Биологическая мать погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга высказалась о смерти сына

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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, телефонный разговор, женская колония, исправительная колония 4
Родной маме Далера сообщили о гибели ребенка Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Биологической маме шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга сообщили о его гибели утром 29 июня. Женщина лишена родительских прав и отбывает срок в тюрьме.

«Позвонили из ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — прим.ред.) и сказали, что Далер погиб. Сына нашли в мешке. Я реву с самого утра», — пишет Е1.RU.

Родная мама погибшего Далера Ольга Ляпустина заявила, что любила своих детей. «У меня не было средств для существования. Я думала, что там им будет лучше. Я переживаю за Дашу (сестра Далера, которая тоже воспитывается в семье Наумовых — прим. URA.RU), чтобы ее тоже не прибили», — сказала женщина.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург погиб Далер Бобиев. Опекуны мальчика сообщили о пропаже ребенка 26 июня. Тело шестилетнего мальчика было обнаружено утром 29 июня в гараже. Вся информация об истории Далера — в материале URA.RU.

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Биологической маме шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга сообщили о его гибели утром 29 июня. Женщина лишена родительских прав и отбывает срок в тюрьме. «Позвонили из ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних — прим.ред.) и сказали, что Далер погиб. Сына нашли в мешке. Я реву с самого утра», — пишет Е1.RU. Родная мама погибшего Далера Ольга Ляпустина заявила, что любила своих детей. «У меня не было средств для существования. Я думала, что там им будет лучше. Я переживаю за Дашу (сестра Далера, которая тоже воспитывается в семье Наумовых — прим. URA.RU), чтобы ее тоже не прибили», — сказала женщина. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург погиб Далер Бобиев. Опекуны мальчика сообщили о пропаже ребенка 26 июня. Тело шестилетнего мальчика было обнаружено утром 29 июня в гараже. Вся информация об истории Далера — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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