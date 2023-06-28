В районе ЯНАО из реки достали автомобиль с трупом внутри

29 июня 2023 в 11:42 Размер текста - 17 +

В Надымском районе из реки выловили автомобиль с трупом в салоне Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Кутопьюган Надымского района ЯНАО из реки достали автомобиль, внутри которого находился труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в селе Кутопьюган Надымского района, в реке, утром 27 июня 2023 года обнаружен автомобиль, в затопленном салоне которого находилось тело местного жителя. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия (удушье — прим. URA.RU) от утопления», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Оперативники установили, что мужчина 1993 года рождения, предварительно приняв горячительные напитки, взял автомобиль соседки и ездил на нем по улицам села. После чего автомобиль достали из реки. При первичном осмотре тела, следов насилия не обнаружено. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

В селе Кутопьюган Надымского района ЯНАО из реки достали автомобиль, внутри которого находился труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ. «В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в селе Кутопьюган Надымского района, в реке, утром 27 июня 2023 года обнаружен автомобиль, в затопленном салоне которого находилось тело местного жителя. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия (удушье — прим. URA.RU) от утопления», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте. Оперативники установили, что мужчина 1993 года рождения, предварительно приняв горячительные напитки, взял автомобиль соседки и ездил на нем по улицам села. После чего автомобиль достали из реки. При первичном осмотре тела, следов насилия не обнаружено. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.