В районе ЯНАО из реки достали автомобиль с трупом внутри

В селе Кутопьюган Надымского района ЯНАО из реки достали автомобиль, внутри которого находился труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.
«В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в селе Кутопьюган Надымского района, в реке, утром 27 июня 2023 года обнаружен автомобиль, в затопленном салоне которого находилось тело местного жителя. Предварительная причина смерти — механическая асфиксия (удушье — прим. URA.RU) от утопления», — сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО на официальном сайте.
Оперативники установили, что мужчина 1993 года рождения, предварительно приняв горячительные напитки, взял автомобиль соседки и ездил на нем по улицам села. После чего автомобиль достали из реки. При первичном осмотре тела, следов насилия не обнаружено. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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