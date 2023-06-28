28 июня 2023

Житель ХМАО обманул Utair на акции для именинников

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, бортпроводник, салон самолета, стюардесса, ютейр, атр 72
Ущерб компании Utair составил 300 тыс рублей Фото:

Житель Когалыма (ХМАО) обманул Utair, используя при покупке билетов скидку по акции «UBIRTHDAY». Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале сообщила, что ущерб составил порядка 300 тысяч рублей.

«Житель Когалыма, используя компьютер и сотовый телефон, через интернет-сайт авиакомпании Utair при оформлении авиабилетов для других лиц указывал недостоверные даты рождения и необоснованно использовал промокоды акции „UBIRTHDAY“, предоставляемые авиакомпанией в качестве подарка ко дню рождения, и получал 20% скидки на покупку билетов. Авиакомпании причинен ущерб около 300 тысяч рублей в виде упущенной выгоды», — указано в публикации.

Utair подала в суд на мужчину, требуя вернуть указанную сумму. Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за нанесение имущественного ущерба компании путем обмана, совершенное в крупном размере. Обвиняемый свою вину не признал.

Ранее URA.RU писало, что 15 человек не смогли попасть на самолет авиакомпании Utair до Сургута. При посадке в аэропорту Москвы посадка прекратилась задолго до установленного времени.

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Житель Когалыма (ХМАО) обманул Utair, используя при покупке билетов скидку по акции «UBIRTHDAY». Уральская транспортная прокуратура в telegram-канале сообщила, что ущерб составил порядка 300 тысяч рублей. «Житель Когалыма, используя компьютер и сотовый телефон, через интернет-сайт авиакомпании Utair при оформлении авиабилетов для других лиц указывал недостоверные даты рождения и необоснованно использовал промокоды акции „UBIRTHDAY“, предоставляемые авиакомпанией в качестве подарка ко дню рождения, и получал 20% скидки на покупку билетов. Авиакомпании причинен ущерб около 300 тысяч рублей в виде упущенной выгоды», — указано в публикации. Utair подала в суд на мужчину, требуя вернуть указанную сумму. Транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу за нанесение имущественного ущерба компании путем обмана, совершенное в крупном размере. Обвиняемый свою вину не признал. Ранее URA.RU писало, что 15 человек не смогли попасть на самолет авиакомпании Utair до Сургута. При посадке в аэропорту Москвы посадка прекратилась задолго до установленного времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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