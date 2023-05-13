В Москве 15 человек не попали на рейс авиакомпании Utair до Сургута. Фото

14 мая 2023 в 20:57 Размер текста - 17 +

В Сургут из Внуково 13 мая не смогли вылететь 15 человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU Полтора десятка человек в аэропорту Внуково (Москва) не смогли попасть на самолет авиакомпании Utair до Сургута. Регистрация на рейс заканчивалась в 20 часов 30 минут по московскому времени 13 мая, однако по неизвестной причине пускать на борт перестали раньше, сообщил корреспонденту URA.RU не сумевший вылететь пассажир Артур Назаров. «Таможню я прошел в 20 часов 18 минут, был уверен, что успею. Подойдя к стойке я увидел, что около 10 человек стоят рядом и не проходят, хотя оставалось пять минут до окончания регистрации. Я обратился к девушке за соседней стойкой, она сказала, что сотрудник, проверяющий посадочные талоны ушел», — сообщил Артур Назаров корреспондент. Как позже выяснил Назаров, на рейс до Сургута не попали 15 человек. По их словам, регистрация была прекращена за 15 минут до положенного времени. Пассажир обратился к представителям компании Utair, но ему ответили, что билет невозвратный и посоветовали покупать новый билет и обратиться на сайт авиакомпании. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Там обещали разобраться в ситуации и подготовить ответ позже. Ранее URA.RU рассказало, что житель Сургута отсудил у Utair 908 тысяч рублей. Его не пустили на борт, так как он оказался вычеркнут из списка пассажиров по неизвестной причине. Посадочный талон с отметкой о прохождении таможенного контроля Фото: читатель URA.RU Артур Назаров Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полтора десятка человек в аэропорту Внуково (Москва) не смогли попасть на самолет авиакомпании Utair до Сургута. Регистрация на рейс заканчивалась в 20 часов 30 минут по московскому времени 13 мая, однако по неизвестной причине пускать на борт перестали раньше, сообщил корреспонденту URA.RU не сумевший вылететь пассажир Артур Назаров. «Таможню я прошел в 20 часов 18 минут, был уверен, что успею. Подойдя к стойке я увидел, что около 10 человек стоят рядом и не проходят, хотя оставалось пять минут до окончания регистрации. Я обратился к девушке за соседней стойкой, она сказала, что сотрудник, проверяющий посадочные талоны ушел», — сообщил Артур Назаров корреспондент. Как позже выяснил Назаров, на рейс до Сургута не попали 15 человек. По их словам, регистрация была прекращена за 15 минут до положенного времени. Пассажир обратился к представителям компании Utair, но ему ответили, что билет невозвратный и посоветовали покупать новый билет и обратиться на сайт авиакомпании. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании за комментарием. Там обещали разобраться в ситуации и подготовить ответ позже. Ранее URA.RU рассказало, что житель Сургута отсудил у Utair 908 тысяч рублей. Его не пустили на борт, так как он оказался вычеркнут из списка пассажиров по неизвестной причине.