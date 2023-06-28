Губернатор Моор восстановил справедливость в отношении участников СВО

Тюменская облдума приняла законопроект, отменяющий уменьшение субсидии семьям погибших на СВО

Александр Моор помог семьям погибших участников спецоперации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменская облдума приняла законопроект, благодаря которому семьям погибших на СВО перестанут уменьшать субсидии на строительство и покупку жилья. Законопроект был внесен в заксобрание правительством по инициативе губернатора Моора.

Долгое время законодательство не разделяло обычную смерть члена семьи от его смерти в зоне спецоперации: субсидия на строительство и покупку жилья уменьшалась у всех. Тюменцы обратили внимание губернатора на этот юридический казус, и власти пошли навстречу. Сегодня был принят законопроект, благодаря которому семье, ставшей меньше в связи с гибелью ее члена на СВО, будет выплачиваться дополнительная субсидия. В конечном итоге семья получит столько же, сколько должна была получить до гибели одного из ее членов.

«Мы должны поблагодарить нашего губернатора, который так оперативно реагирует на потребности людей. Сегодня предлагается еще одна мера. Мера абсолютно социального характера. Поддержка семей и оперативность реакции нашего губернатора на то, что возникает именно в практике, в жизни — это важно», — прокомментировала на заседании законопроект депутат облдумы Наталья Шевчик.

Ранее команда губернатора Моора презентовала новую программу соцзащиты. В Тюмени любой семье, в чьем бюджете расходы на коммуналку превышают 20%, возникшее превышение будет компенсировать областная казна