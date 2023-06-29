Сумка с телом Далера Бобиева хранилась в яме с овощами в екатеринбургском гараже

Силовики вскрыли погреб и обнаружили сумку с детским телом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Сумка с телом шестилетнего Далера Бобиева хранилась в погребе гаража, который принадлежит семье опекунов погибшего мальчика. Подробности обнаружения трупа URA.RU рассказал источник, близкий к следствию.

«Тело ребенка хранилось в подполье, в яме с овощами. Там прохладно, этим и объясняется хорошая сохранность трупа. Гараж металлический, принадлежит семье опекунов, где воспитывался мальчик», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что найти тело ребенка помог профессионализм сыщиков отдела уголовного розыска Екатеринбургской полиции. Оперативники отрабатывали предыдущие адреса места жительства семьи. Выяснилось, что опекуны владеют гаражом — ранее приемная мать эту информацию скрывала.

«Гараж был вскрыт, во время осмотра погреба нашли сумку с телом ребенка. Все это время его опекун уверяла, что мальчик потерялся. Но после обнаружения заговорила», — продолжил инсайдер. Он затруднился ответить наверняка, дала ли женщина признательные показания. Корреспондент обратился в СКР Свердловской области с запросом по теме, ответ на него на момент публикации не был получен.

О пропаже Далера Бобиева стало известно 26 июня. Его приемная мать заявила, что ребенок сбежал из дома. Четверо суток малыша искали полторы тысяч человек — волонтеров и силовиков. Ранним утром 29 июня тело ребенка нашли в гараже. Опекун задержана, ее подозревают в убийстве ребенка.