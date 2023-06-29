Силовики обнаружили тело шестилетнего мальчика Далера в гараже семьи Наумовых. Фото

29 июня 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Гараж находился недалеко от дома на Вторчермете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Тело Далера Бобиева, который пропал днем 26 июня, нашли в Екатеринбурге в гараже семьи, которая занималась его опекой. Мальчик находился по улице Симферопольской — недалеко от дома Наумовых. «Погибший был обнаружен утром 29 июня сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу в металлическом гараже в районе ул. Симферопольской», — сообщили в пресс-службе городского УМВД. Место уже опечатали, сообщает корреспондент URA.RU. Мальчика искали волонтеры, добровольцы и силовики с 26 июня. В ночь на 29 июня силовики нашли тело Далера в заброшенном гараже. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. Рассматриваются две версии произошедшего. Опекуна Веронику Наумову задержали, она дала признательные показания. Вся информация о поисках шестилетнего ребенка — в материале URA.RU. В этом доме проживала семья, которая занималась опекой Далера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

Тело Далера Бобиева, который пропал днем 26 июня, нашли в Екатеринбурге в гараже семьи, которая занималась его опекой. Мальчик находился по улице Симферопольской — недалеко от дома Наумовых. «Погибший был обнаружен утром 29 июня сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу в металлическом гараже в районе ул. Симферопольской», — сообщили в пресс-службе городского УМВД. Место уже опечатали, сообщает корреспондент URA.RU. Мальчика искали волонтеры, добровольцы и силовики с 26 июня. В ночь на 29 июня силовики нашли тело Далера в заброшенном гараже. По данным следствия, мальчик погиб еще в декабре 2022 года. Рассматриваются две версии произошедшего. Опекуна Веронику Наумову задержали, она дала признательные показания. Вся информация о поисках шестилетнего ребенка — в материале URA.RU.