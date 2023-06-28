28 июня 2023

Источник объяснил, как екатеринбургские эксперты установят причину гибели Далера Бобиева

Тело Далера Бобиева сохранилось хорошо несмотря на то, что пролежало в гараже полгода
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте обнаружения останков работают криминалисты (архивное фото) Фото:
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Тело шестилетнего Далера Бобиева сохранилось хорошо, потому что полгода пролежало в прохладном месте. Это позволит екатеринбургским криминалистам уточнить точные причины смерти ребенка, пояснил URA.RU источник, близкий к следствию.

«Тело несколько месяцев хранилось в заброшенном гараже, где было прохладно. Оно в хорошей сохранности, и это позволит криминалистам установить точную причину смерти ребенка. Был ли это несчастный случай или убийство, каким способом оно было совершено и когда», — рассказал собеседник агентства.

Тело Далера Бобиева было найдено в ночь на 29 июня в заброшенном гараже на окраине Екатеринбурга. Оно было упаковано в сумку.

Ранее его приемная мать обратилась в органы с заявлением, что ребенок пропал: якобы ушел из дома и не вернулся. Его поиски в круглосуточном режиме вели 1500 человек.

В данный момент опекун ребенка является подозреваемой в убийстве. Она дала признательные показания. Приемный отец ребенка в данный момент находится на СВО, его срочно возвращают домой.

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Тело шестилетнего Далера Бобиева сохранилось хорошо, потому что полгода пролежало в прохладном месте. Это позволит екатеринбургским криминалистам уточнить точные причины смерти ребенка, пояснил URA.RU источник, близкий к следствию. «Тело несколько месяцев хранилось в заброшенном гараже, где было прохладно. Оно в хорошей сохранности, и это позволит криминалистам установить точную причину смерти ребенка. Был ли это несчастный случай или убийство, каким способом оно было совершено и когда», — рассказал собеседник агентства. Тело Далера Бобиева было найдено в ночь на 29 июня в заброшенном гараже на окраине Екатеринбурга. Оно было упаковано в сумку. Ранее его приемная мать обратилась в органы с заявлением, что ребенок пропал: якобы ушел из дома и не вернулся. Его поиски в круглосуточном режиме вели 1500 человек. В данный момент опекун ребенка является подозреваемой в убийстве. Она дала признательные показания. Приемный отец ребенка в данный момент находится на СВО, его срочно возвращают домой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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