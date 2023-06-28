Источник объяснил, как екатеринбургские эксперты установят причину гибели Далера Бобиева

Тело Далера Бобиева сохранилось хорошо несмотря на то, что пролежало в гараже полгода

29 июня 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

На месте обнаружения останков работают криминалисты (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Тело шестилетнего Далера Бобиева сохранилось хорошо, потому что полгода пролежало в прохладном месте. Это позволит екатеринбургским криминалистам уточнить точные причины смерти ребенка, пояснил URA.RU источник, близкий к следствию. «Тело несколько месяцев хранилось в заброшенном гараже, где было прохладно. Оно в хорошей сохранности, и это позволит криминалистам установить точную причину смерти ребенка. Был ли это несчастный случай или убийство, каким способом оно было совершено и когда», — рассказал собеседник агентства. Тело Далера Бобиева было найдено в ночь на 29 июня в заброшенном гараже на окраине Екатеринбурга. Оно было упаковано в сумку. Ранее его приемная мать обратилась в органы с заявлением, что ребенок пропал: якобы ушел из дома и не вернулся. Его поиски в круглосуточном режиме вели 1500 человек. В данный момент опекун ребенка является подозреваемой в убийстве. Она дала признательные показания. Приемный отец ребенка в данный момент находится на СВО, его срочно возвращают домой.

Тело шестилетнего Далера Бобиева сохранилось хорошо, потому что полгода пролежало в прохладном месте. Это позволит екатеринбургским криминалистам уточнить точные причины смерти ребенка, пояснил URA.RU источник, близкий к следствию. «Тело несколько месяцев хранилось в заброшенном гараже, где было прохладно. Оно в хорошей сохранности, и это позволит криминалистам установить точную причину смерти ребенка. Был ли это несчастный случай или убийство, каким способом оно было совершено и когда», — рассказал собеседник агентства. Тело Далера Бобиева было найдено в ночь на 29 июня в заброшенном гараже на окраине Екатеринбурга. Оно было упаковано в сумку. Ранее его приемная мать обратилась в органы с заявлением, что ребенок пропал: якобы ушел из дома и не вернулся. Его поиски в круглосуточном режиме вели 1500 человек. В данный момент опекун ребенка является подозреваемой в убийстве. Она дала признательные показания. Приемный отец ребенка в данный момент находится на СВО, его срочно возвращают домой.