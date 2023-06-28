Источник объяснил, как екатеринбургские эксперты установят причину гибели Далера Бобиева

Тело шестилетнего Далера Бобиева сохранилось хорошо, потому что полгода пролежало в прохладном месте. Это позволит екатеринбургским криминалистам уточнить точные причины смерти ребенка, пояснил URA.RU источник, близкий к следствию.
«Тело несколько месяцев хранилось в заброшенном гараже, где было прохладно. Оно в хорошей сохранности, и это позволит криминалистам установить точную причину смерти ребенка. Был ли это несчастный случай или убийство, каким способом оно было совершено и когда», — рассказал собеседник агентства.
Тело Далера Бобиева было найдено в ночь на 29 июня в заброшенном гараже на окраине Екатеринбурга. Оно было упаковано в сумку.
Ранее его приемная мать обратилась в органы с заявлением, что ребенок пропал: якобы ушел из дома и не вернулся. Его поиски в круглосуточном режиме вели 1500 человек.
В данный момент опекун ребенка является подозреваемой в убийстве. Она дала признательные показания. Приемный отец ребенка в данный момент находится на СВО, его срочно возвращают домой.
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