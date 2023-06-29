Баннеры частной армии Пригожина в Екатеринбурге заменили рекламой Минобороны РФ

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В метро Екатеринбурга появилась реклама Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

В метро Екатеринбурга информационные плакаты о наборе в частную армию бизнесмена Евгения Пригожина заменили рекламными баннерами от Минобороны РФ. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Раньше там были плакаты с призывом вступить в ЧВК „Вагнер“. Сейчас там плакаты от Минобороны России с призывом вступить в армию РФ на службу по контракту», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась в приемную директора Екатеринбургского метрополитена. Там получить оперативный комментарий не удалось.

Ранее URA.RU писало, что 23 июня основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Позже Пригожин и члены армии отправились колонной в Ростов.Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж. Вся информация о мятеже — в материалах URA.RU.

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В метро Екатеринбурга информационные плакаты о наборе в частную армию бизнесмена Евгения Пригожина заменили рекламными баннерами от Минобороны РФ. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Раньше там были плакаты с призывом вступить в ЧВК „Вагнер“. Сейчас там плакаты от Минобороны России с призывом вступить в армию РФ на службу по контракту», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в приемную директора Екатеринбургского метрополитена. Там получить оперативный комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало, что 23 июня основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Позже Пригожин и члены армии отправились колонной в Ростов.Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж. Вся информация о мятеже — в материалах URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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