Баннеры частной армии Пригожина в Екатеринбурге заменили рекламой Минобороны РФ

29 июня 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

В метро Екатеринбурга появилась реклама Минобороны РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина В метро Екатеринбурга информационные плакаты о наборе в частную армию бизнесмена Евгения Пригожина заменили рекламными баннерами от Минобороны РФ. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Раньше там были плакаты с призывом вступить в ЧВК „Вагнер“. Сейчас там плакаты от Минобороны России с призывом вступить в армию РФ на службу по контракту», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в приемную директора Екатеринбургского метрополитена. Там получить оперативный комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало, что 23 июня основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Позже Пригожин и члены армии отправились колонной в Ростов.Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж. Вся информация о мятеже — в материалах URA.RU.

В метро Екатеринбурга информационные плакаты о наборе в частную армию бизнесмена Евгения Пригожина заменили рекламными баннерами от Минобороны РФ. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Раньше там были плакаты с призывом вступить в ЧВК „Вагнер“. Сейчас там плакаты от Минобороны России с призывом вступить в армию РФ на службу по контракту», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась в приемную директора Екатеринбургского метрополитена. Там получить оперативный комментарий не удалось. Ранее URA.RU писало, что 23 июня основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по лагерю наемников. Минобороны опровергло все обвинения, назвав их провокацией. Позже Пригожин и члены армии отправились колонной в Ростов.Президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось договориться с Пригожиным остановить мятеж. Вся информация о мятеже — в материалах URA.RU.