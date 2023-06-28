28 июня 2023

В Кургане подешевело жилье в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительные площадки в заозерном. Курган, строительный кран, строительная площадка, стройка
Стоимость жилья в новостройках Кургана снизилась Фото:

Стоимость квадратного метра жилья в курганских новостройках во втором квартале снизилась на 3,6%. Об этом рассказали эксперты из сферы недвижимости.

«Самое сильное падение стоимости метра [новостроек] испытали Ленинградская область (-3,6%), Курган (-3,6%), Московская область (-3,5%)», — привели данные аналитики портала «Мир квартир». Курганская область попала в число 19 регионов, где жилье в новостройках подешевело.

«В среднем „квадрат“ российской недвижимости увеличился в цене на 1,5% за квартал, до 113 756 рублей», — сообщили эксперты. Цены выросли в 51 российском регионе.

Средняя цена за квадратный метр курганской новостройки составляет 76 983 рубля. За первое полугодие 2023 года она сократилась на 0,4%. Стоимость квартиры — 4 145 130 рублей. Этот показатель за полгода увеличился на 2,5%.

Ранее URA.RU сообщало, что Курган стал регионом с самым недорогим загородным жильем. Средняя цена метра загородной недвижимости составила 27,2 тысячи рублей.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость квадратного метра жилья в курганских новостройках во втором квартале снизилась на 3,6%. Об этом рассказали эксперты из сферы недвижимости. «Самое сильное падение стоимости метра [новостроек] испытали Ленинградская область (-3,6%), Курган (-3,6%), Московская область (-3,5%)», — привели данные аналитики портала «Мир квартир». Курганская область попала в число 19 регионов, где жилье в новостройках подешевело. «В среднем „квадрат“ российской недвижимости увеличился в цене на 1,5% за квартал, до 113 756 рублей», — сообщили эксперты. Цены выросли в 51 российском регионе. Средняя цена за квадратный метр курганской новостройки составляет 76 983 рубля. За первое полугодие 2023 года она сократилась на 0,4%. Стоимость квартиры — 4 145 130 рублей. Этот показатель за полгода увеличился на 2,5%. Ранее URA.RU сообщало, что Курган стал регионом с самым недорогим загородным жильем. Средняя цена метра загородной недвижимости составила 27,2 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...