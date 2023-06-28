В Кургане подешевело жилье в новостройках

29 июня 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Стоимость жилья в новостройках Кургана снизилась Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость квадратного метра жилья в курганских новостройках во втором квартале снизилась на 3,6%. Об этом рассказали эксперты из сферы недвижимости. «Самое сильное падение стоимости метра [новостроек] испытали Ленинградская область (-3,6%), Курган (-3,6%), Московская область (-3,5%)», — привели данные аналитики портала «Мир квартир». Курганская область попала в число 19 регионов, где жилье в новостройках подешевело. «В среднем „квадрат“ российской недвижимости увеличился в цене на 1,5% за квартал, до 113 756 рублей», — сообщили эксперты. Цены выросли в 51 российском регионе. Средняя цена за квадратный метр курганской новостройки составляет 76 983 рубля. За первое полугодие 2023 года она сократилась на 0,4%. Стоимость квартиры — 4 145 130 рублей. Этот показатель за полгода увеличился на 2,5%. Ранее URA.RU сообщало, что Курган стал регионом с самым недорогим загородным жильем. Средняя цена метра загородной недвижимости составила 27,2 тысячи рублей.

Стоимость квадратного метра жилья в курганских новостройках во втором квартале снизилась на 3,6%. Об этом рассказали эксперты из сферы недвижимости. «Самое сильное падение стоимости метра [новостроек] испытали Ленинградская область (-3,6%), Курган (-3,6%), Московская область (-3,5%)», — привели данные аналитики портала «Мир квартир». Курганская область попала в число 19 регионов, где жилье в новостройках подешевело. «В среднем „квадрат“ российской недвижимости увеличился в цене на 1,5% за квартал, до 113 756 рублей», — сообщили эксперты. Цены выросли в 51 российском регионе. Средняя цена за квадратный метр курганской новостройки составляет 76 983 рубля. За первое полугодие 2023 года она сократилась на 0,4%. Стоимость квартиры — 4 145 130 рублей. Этот показатель за полгода увеличился на 2,5%. Ранее URA.RU сообщало, что Курган стал регионом с самым недорогим загородным жильем. Средняя цена метра загородной недвижимости составила 27,2 тысячи рублей.