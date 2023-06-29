На Украине хотят поставить памятник чебуреку вместо монумента «Родина-мать»

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Выставка в Манеже «Память поколений». Москва, великая отечественная война, скульптура, вов, вучетич евгений, родина-мать зовет
Олег Радик предложил поставить чебурек вместо памятника советским героям Фото:

В поселке Брюховичи Львовской области предложили поставить памятник чебуреку вместо недавно снесенного монумента «Родина-мать». Такое предложение сделал советник главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Олег Радик.

«Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника [„Родина-мать“] русским военным будет в Брюховичах памятник чебуреку», — написал Олег Радик у себя в соцсетях.

Ранее стало известно о сносе памятника «Родина мать» во Львовской области. Также была демонтирована скульптура «Воин». По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, памятники будут храниться в музее «тоталитарных режимов», передает RT. Кроме того, недавно в Киеве неизвестные осквернили памятники партизанам Великой Отечественной войны.

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В поселке Брюховичи Львовской области предложили поставить памятник чебуреку вместо недавно снесенного монумента «Родина-мать». Такое предложение сделал советник главы Львовской областной военной администрации (ОВА) Олег Радик. «Есть идея и есть спонсоры. Вместо памятника [„Родина-мать“] русским военным будет в Брюховичах памятник чебуреку», — написал Олег Радик у себя в соцсетях. Ранее стало известно о сносе памятника «Родина мать» во Львовской области. Также была демонтирована скульптура «Воин». По словам первого заместителя мэра Львова Андрея Москаленко, памятники будут храниться в музее «тоталитарных режимов», передает RT. Кроме того, недавно в Киеве неизвестные осквернили памятники партизанам Великой Отечественной войны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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