В Киеве осквернили памятники советским партизанам Великой Отечественной войны. Фото

29 июня 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Неизвестные разрисовали памятники советских партизан в Киеве Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Киеве неизвестные облили краской памятники партизанам Великой Отечественной войны в парке Партизанской славы Дарницкого района. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». «В парке Партизанской славы Дарницкого района Киева неизвестные облили краской памятники партизанам Второй мировой войны», — говорится в telegram-канале. Также на бюстах советских героев оставили надписи «палач», «оккупант», «чекист». Ранее стало известно, что в Полтаве был снесен памятник русскому классику Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. Также в Одессе снесли памятник императрице Екатерине II, поставив на ее место украинский флаг. Недавно в Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Фото: «Страна.ua»

В Киеве неизвестные облили краской памятники партизанам Великой Отечественной войны в парке Партизанской славы Дарницкого района. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». «В парке Партизанской славы Дарницкого района Киева неизвестные облили краской памятники партизанам Второй мировой войны», — говорится в telegram-канале. Также на бюстах советских героев оставили надписи «палач», «оккупант», «чекист». Ранее стало известно, что в Полтаве был снесен памятник русскому классику Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. Также в Одессе снесли памятник императрице Екатерине II, поставив на ее место украинский флаг. Недавно в Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.