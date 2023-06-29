В Киеве неизвестные облили краской памятники партизанам Великой Отечественной войны в парке Партизанской славы Дарницкого района. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны».
«В парке Партизанской славы Дарницкого района Киева неизвестные облили краской памятники партизанам Второй мировой войны», — говорится в telegram-канале. Также на бюстах советских героев оставили надписи «палач», «оккупант», «чекист».
Ранее стало известно, что в Полтаве был снесен памятник русскому классику Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. Также в Одессе снесли памятник императрице Екатерине II, поставив на ее место украинский флаг. Недавно в Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.
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