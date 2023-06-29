В Киеве осквернили памятники советским партизанам Великой Отечественной войны. Фото

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Неизвестные разрисовали памятники советских партизан в Киеве Фото:

В Киеве неизвестные облили краской памятники партизанам Великой Отечественной войны в парке Партизанской славы Дарницкого района. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны».

«В парке Партизанской славы Дарницкого района Киева неизвестные облили краской памятники партизанам Второй мировой войны», — говорится в telegram-канале. Также на бюстах советских героев оставили надписи «палач», «оккупант», «чекист».

Ранее стало известно, что в Полтаве был снесен памятник русскому классику Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. Также в Одессе снесли памятник императрице Екатерине II, поставив на ее место украинский флаг. Недавно в Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.

Фото:

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В Киеве неизвестные облили краской памятники партизанам Великой Отечественной войны в парке Партизанской славы Дарницкого района. Об этом сообщает telegram-канал «Политика страны». «В парке Партизанской славы Дарницкого района Киева неизвестные облили краской памятники партизанам Второй мировой войны», — говорится в telegram-канале. Также на бюстах советских героев оставили надписи «палач», «оккупант», «чекист». Ранее стало известно, что в Полтаве был снесен памятник русскому классику Александру Пушкину, а также советским генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину. Также в Одессе снесли памятник императрице Екатерине II, поставив на ее место украинский флаг. Недавно в Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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