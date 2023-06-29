Минобороны показало хирургически точное уничтожение склада ВСУ. Видео

29 июня 2023 в 13:57 Размер текста - 17 +

ВС РФ с помощью беспилотников уничтожили склад ВСУ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны России показало видео, на котором российские силы высокоточным ударом уничтожают склад ВСУ. Кадры ведомство опубликовало в своем telegram-канале. «Хирургическая точность: уничтожение склада ВСУ высокоточным боеприпасом „Краснополь“. Вскрытие места расположения вражеского склада боеприпасов и наведение на цель высокоточного артиллерийского снаряда обеспечил разведывательно-ударный БПЛА „Иноходец“», — говорится в сообщении министерства. На кадрах видно, как российский беспилотник с большой высоты обнаруживает склад ВСУ, после чего выпускает по нему ракету. Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили склад ракет и боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, передает RT. Также армия России нанесла удар по украинским складам с горючим, из-за чего украинские силы оказались парализованы.

Министерство обороны России показало видео, на котором российские силы высокоточным ударом уничтожают склад ВСУ. Кадры ведомство опубликовало в своем telegram-канале. «Хирургическая точность: уничтожение склада ВСУ высокоточным боеприпасом „Краснополь“. Вскрытие места расположения вражеского склада боеприпасов и наведение на цель высокоточного артиллерийского снаряда обеспечил разведывательно-ударный БПЛА „Иноходец“», — говорится в сообщении министерства. На кадрах видно, как российский беспилотник с большой высоты обнаруживает склад ВСУ, после чего выпускает по нему ракету. Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили склад ракет и боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, передает RT. Также армия России нанесла удар по украинским складам с горючим, из-за чего украинские силы оказались парализованы.