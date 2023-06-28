В Тюменскую область приехала делегация Совета Федерации

29 июня 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Делегация Совета Федерации прибыла в Тюменскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства. «В рамках визита сенаторы возложили цветы к мемориалу „Подвигу тружеников тюменской деревни в годы Великой Отечественной Войны“. Посетили лаборатории ГАУ Северного Зауралья вместе с заместителями губернатора Тюменской области Владимиром Чейметовым, Алексеем Райдером и Вячеславом Вахриным», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что в состав делегации вошли первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, представитель ЯНАО Елена Зленко, сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев. Также в выездной работе участвуют представители Совфеда от Тюменской области — Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий.

Делегация Совета Федерации прибыла в Тюменскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства. «В рамках визита сенаторы возложили цветы к мемориалу „Подвигу тружеников тюменской деревни в годы Великой Отечественной Войны“. Посетили лаборатории ГАУ Северного Зауралья вместе с заместителями губернатора Тюменской области Владимиром Чейметовым, Алексеем Райдером и Вячеславом Вахриным», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что в состав делегации вошли первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, представитель ЯНАО Елена Зленко, сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев. Также в выездной работе участвуют представители Совфеда от Тюменской области — Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий.