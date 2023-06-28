28 июня 2023

В Тюменскую область приехала делегация Совета Федерации

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, тараканов павел
Сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства Фото:

Делегация Совета Федерации прибыла в Тюменскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

«В рамках визита сенаторы возложили цветы к мемориалу „Подвигу тружеников тюменской деревни в годы Великой Отечественной Войны“. Посетили лаборатории ГАУ Северного Зауралья вместе с заместителями губернатора Тюменской области Владимиром Чейметовым, Алексеем Райдером и Вячеславом Вахриным», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что в состав делегации вошли первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, представитель ЯНАО Елена Зленко, сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев. Также в выездной работе участвуют представители Совфеда от Тюменской области — Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий.

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Делегация Совета Федерации прибыла в Тюменскую область с рабочим визитом. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства. «В рамках визита сенаторы возложили цветы к мемориалу „Подвигу тружеников тюменской деревни в годы Великой Отечественной Войны“. Посетили лаборатории ГАУ Северного Зауралья вместе с заместителями губернатора Тюменской области Владимиром Чейметовым, Алексеем Райдером и Вячеславом Вахриным», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что в состав делегации вошли первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, представитель ЯНАО Елена Зленко, сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев. Также в выездной работе участвуют представители Совфеда от Тюменской области — Павел Тараканов и Дмитрий Горицкий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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