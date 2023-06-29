Екатеринбуржцы просят высшую меру наказания опекуну Далера Бобиева

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Митинг против цианидов. Невьянск, подписи, петиция
В Екатеринбурге собирают подписи после гибели шестилетнего ребенка Фото:
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В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика

Жители Екатеринбурга запустили петицию после гибели шестилетнего Далера Бобиева, которого три дня искали сотни силовиков и волонтеров. Горожане просят наказать опекуна погибшего ребенка Веронику Наумову, привлечь ее к уголовной ответственности и назначить пожизненный срок. Ссылка на петицию имеется в распоряжении URA.RU.

Электронный документ уже подписали больше тысячи человек. Необходимое количество подписей составляет 1500 тысячи. Петицию создала некая Ольга Микова.

Сообщение о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев, появилось 26 июня. Поиски мальчика вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материале URA.RU.

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Жители Екатеринбурга запустили петицию после гибели шестилетнего Далера Бобиева, которого три дня искали сотни силовиков и волонтеров. Горожане просят наказать опекуна погибшего ребенка Веронику Наумову, привлечь ее к уголовной ответственности и назначить пожизненный срок. Ссылка на петицию имеется в распоряжении URA.RU. Электронный документ уже подписали больше тысячи человек. Необходимое количество подписей составляет 1500 тысячи. Петицию создала некая Ольга Микова. Сообщение о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев, появилось 26 июня. Поиски мальчика вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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