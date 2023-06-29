Екатеринбуржцы просят высшую меру наказания опекуну Далера Бобиева

29 июня 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге собирают подписи после гибели шестилетнего ребенка Фото: Александр Ельчищев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Жители Екатеринбурга запустили петицию после гибели шестилетнего Далера Бобиева, которого три дня искали сотни силовиков и волонтеров. Горожане просят наказать опекуна погибшего ребенка Веронику Наумову, привлечь ее к уголовной ответственности и назначить пожизненный срок. Ссылка на петицию имеется в распоряжении URA.RU. Электронный документ уже подписали больше тысячи человек. Необходимое количество подписей составляет 1500 тысячи. Петицию создала некая Ольга Микова. Сообщение о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев, появилось 26 июня. Поиски мальчика вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материале URA.RU.

Жители Екатеринбурга запустили петицию после гибели шестилетнего Далера Бобиева, которого три дня искали сотни силовиков и волонтеров. Горожане просят наказать опекуна погибшего ребенка Веронику Наумову, привлечь ее к уголовной ответственности и назначить пожизненный срок. Ссылка на петицию имеется в распоряжении URA.RU. Электронный документ уже подписали больше тысячи человек. Необходимое количество подписей составляет 1500 тысячи. Петицию создала некая Ольга Микова. Сообщение о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев, появилось 26 июня. Поиски мальчика вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекуна. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материале URA.RU.