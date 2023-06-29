Силовики раскрыли, что привело к смерти Далера Бобиева в Екатеринбурге

К смерти шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга привело бездействие должностных лиц. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщает официальный telegram-канал СУ СКР по Свердловской области.
«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего», — говорится в сообщении силовиков. Они возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Правоохранители планируют дать правовую оценку действиям службы опеки и других должностных лиц. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.
Сообщение о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев, появилось 26 июня. Поиски мальчика вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекунов. По подозрению в убийстве мальчика задержана его опекунша Вероника Наумова. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материалах URA.RU.
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