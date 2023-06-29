Силовики раскрыли, что привело к смерти Далера Бобиева в Екатеринбурге

СК Свердловской области: к смерти Далера Бобиева привело бездействие должностных лиц
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Поиски пропавшего мальчика. Екатеринбург
Мальчик погиб в декабре 2022 года, а о его пропаже опекунша заявила только 26 июня Фото:
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К смерти шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга привело бездействие должностных лиц. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщает официальный telegram-канал СУ СКР по Свердловской области.

«По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего», — говорится в сообщении силовиков. Они возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Правоохранители планируют дать правовую оценку действиям службы опеки и других должностных лиц. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий.

Сообщение о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев, появилось 26 июня. Поиски мальчика вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекунов. По подозрению в убийстве мальчика задержана его опекунша Вероника Наумова. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материалах URA.RU.

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К смерти шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга привело бездействие должностных лиц. Следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека, сообщает официальный telegram-канал СУ СКР по Свердловской области. «По предварительным данным, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка, наступили условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении малолетнего», — говорится в сообщении силовиков. Они возбудили и расследуют уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека». Правоохранители планируют дать правовую оценку действиям службы опеки и других должностных лиц. Сейчас проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий. Сообщение о том, что в Екатеринбурге пропал шестилетний Далер Бобиев, появилось 26 июня. Поиски мальчика вели сотни волонтеров и силовиков. Утром 29 июня тело ребенка обнаружили в гараже, который принадлежит семье опекунов. По подозрению в убийстве мальчика задержана его опекунша Вероника Наумова. Вся актуальная информация о Далере Бобиеве — в материалах URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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