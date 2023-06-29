В Госдуме призвали разогнать опеку, допустившую гибель Далера Бобиева из Екатеринбурга

Депутат Госдумы Останина раскритиковала работу опеки после гибели Далера Бобиева из Екатеринбурга

29 июня 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Нина Останина призывает разогнать опеку, которая допустила смерть екатеринбургского ребенка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге ищут 6-летнего мальчика Органы опеки, которые допустили гибель шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, также несут ответственность за смерть ребенка, как и опекуны. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она призывает распустить отделение опеки, которое курировало Бобиева. «У женщины было шестеро детей. Она находится под подозрением в совершении преступления. Нужно понять, сколько лет ребенок находился в приемной семье. Кто из сотрудников органов опеки принимал решение о наделении этой женщины правом взять ребенка в семью? Нужно просто разогнать такую опеку! К ответу нужно призвать сейчас. Решение потребует уголовного наказания, а не административного», — передает слова Останиной News.ru . Ранее URA.RU сообщало то, что в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Сообщение о пропаже ребенка появилось 26 июня. К поиску мальчика подключились силовики, спасатели и волонтеры. На медиаэкранах города крутились сообщения о поисках ребенка круглосуточно. На следственные мероприятия выезжал исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. Утром 29 июня, спустя три дня поисков, в гараже, который принадлежал семье опекуна, нашли тело Далера Бобиева. Позже опекун мальчика дала признательные показания. Жители Екатеринбурга запустили петицию с призывом наказать Наумову по всей строгости закона. Вся актуальная информация — в материале URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Органы опеки, которые допустили гибель шестилетнего Далера Бобиева из Екатеринбурга, также несут ответственность за смерть ребенка, как и опекуны. Такое мнение высказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она призывает распустить отделение опеки, которое курировало Бобиева. «У женщины было шестеро детей. Она находится под подозрением в совершении преступления. Нужно понять, сколько лет ребенок находился в приемной семье. Кто из сотрудников органов опеки принимал решение о наделении этой женщины правом взять ребенка в семью? Нужно просто разогнать такую опеку! К ответу нужно призвать сейчас. Решение потребует уголовного наказания, а не административного», — передает слова Останиной News.ru. Ранее URA.RU сообщало то, что в Екатеринбурге пропал шестилетний мальчик, который воспитывался в семье опекуна Вероники Наумовой. Сообщение о пропаже ребенка появилось 26 июня. К поиску мальчика подключились силовики, спасатели и волонтеры. На медиаэкранах города крутились сообщения о поисках ребенка круглосуточно. На следственные мероприятия выезжал исполняющий обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолий Надбитов. Утром 29 июня, спустя три дня поисков, в гараже, который принадлежал семье опекуна, нашли тело Далера Бобиева. Позже опекун мальчика дала признательные показания. Жители Екатеринбурга запустили петицию с призывом наказать Наумову по всей строгости закона. Вся актуальная информация — в материале URA.RU.