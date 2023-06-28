Олег Дейнека скончался Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека после продолжительной болезни скончался в израильской клинике, где проходил лечение. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Мэр Мегиона Дейнека умер в клинике Тель-Авива. Он проходил длительное лечение в Израиле. Врио главы города назначен первый вице-мэр Игорь Алчинов», — поделился инсайдер.

Еще один источник агентства подтвердил факт смерти Дейнеки. Также информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале властей ХМАО «5-й этаж».

Алчинов не ответил на звонок корреспондента агентства. В мэрию направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о возможной отставке мэра Мегиона. В пресс-службе администрации города уточнили, что глава города на момент запроса был жив, а информация об отставке оказалась слухами.