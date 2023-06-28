28 июня 2023

Мэр Мегиона Дейнека скончался после продолжительной болезни. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, дейнека олег
Олег Дейнека скончался Фото:

Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека после продолжительной болезни скончался в израильской клинике, где проходил лечение. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте.

«Мэр Мегиона Дейнека умер в клинике Тель-Авива. Он проходил длительное лечение в Израиле. Врио главы города назначен первый вице-мэр Игорь Алчинов», — поделился инсайдер.

Еще один источник агентства подтвердил факт смерти Дейнеки. Также информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале властей ХМАО «5-й этаж».

Алчинов не ответил на звонок корреспондента агентства. В мэрию направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о возможной отставке мэра Мегиона. В пресс-службе администрации города уточнили, что глава города на момент запроса был жив, а информация об отставке оказалась слухами.

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Мэр Мегиона (ХМАО) Олег Дейнека после продолжительной болезни скончался в израильской клинике, где проходил лечение. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте. «Мэр Мегиона Дейнека умер в клинике Тель-Авива. Он проходил длительное лечение в Израиле. Врио главы города назначен первый вице-мэр Игорь Алчинов», — поделился инсайдер. Еще один источник агентства подтвердил факт смерти Дейнеки. Также информация об этом появилась в неофициальном telegram-канале властей ХМАО «5-й этаж». Алчинов не ответил на звонок корреспондента агентства. В мэрию направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU сообщало о возможной отставке мэра Мегиона. В пресс-службе администрации города уточнили, что глава города на момент запроса был жив, а информация об отставке оказалась слухами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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