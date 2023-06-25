Власти Мегиона сделали заявление по поводу отставки мэра

Мэрия Мегион (ХМАО) официально опровергла слухи об отставке главы города Олега Дейнеки. Начальник управления информационной политики Ольга Луткова сообщила журналисту URA.RU, что мэр жив, а его уход с поста не подтверждается.
«Отставку не подтверждаем, глава жив. Информацией о состоянии здоровья не располагаем», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Утром 26 июня в ряде окружных СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники. Они заявляли об отставке Дейнеки и ухудшении состояния его здоровья.
Ранее URA.RU писало о том, что слухи об отставке и даже смерти Дейнеки распространяет оппозиция. Источник в мэрии сообщал, что заявление об уходе к ним не поступало.
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