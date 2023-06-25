25 июня 2023
24 июня 2023

Власти Мегиона сделали заявление по поводу отставки мэра

В Мегионе опровергли отставку главы города Дейнеки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание комитетов Думы ХМАО. Ханты-Мансийск, дейнека олег
В пресс-службе мэрии Мегиона опровергли отставку Олега Дейнеки с поста главы города Фото:

Мэрия Мегион (ХМАО) официально опровергла слухи об отставке главы города Олега Дейнеки. Начальник управления информационной политики Ольга Луткова сообщила журналисту URA.RU, что мэр жив, а его уход с поста не подтверждается.

«Отставку не подтверждаем, глава жив. Информацией о состоянии здоровья не располагаем», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Утром 26 июня в ряде окружных СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники. Они заявляли об отставке Дейнеки и ухудшении состояния его здоровья.

Ранее URA.RU писало о том, что слухи об отставке и даже смерти Дейнеки распространяет оппозиция. Источник в мэрии сообщал, что заявление об уходе к ним не поступало.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Мегион (ХМАО) официально опровергла слухи об отставке главы города Олега Дейнеки. Начальник управления информационной политики Ольга Луткова сообщила журналисту URA.RU, что мэр жив, а его уход с поста не подтверждается. «Отставку не подтверждаем, глава жив. Информацией о состоянии здоровья не располагаем», — сообщили в пресс-службе горадминистрации. Утром 26 июня в ряде окружных СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники. Они заявляли об отставке Дейнеки и ухудшении состояния его здоровья. Ранее URA.RU писало о том, что слухи об отставке и даже смерти Дейнеки распространяет оппозиция. Источник в мэрии сообщал, что заявление об уходе к ним не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...