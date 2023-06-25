Власти Мегиона сделали заявление по поводу отставки мэра

В Мегионе опровергли отставку главы города Дейнеки

В пресс-службе мэрии Мегиона опровергли отставку Олега Дейнеки с поста главы города Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэрия Мегион (ХМАО) официально опровергла слухи об отставке главы города Олега Дейнеки. Начальник управления информационной политики Ольга Луткова сообщила журналисту URA.RU, что мэр жив, а его уход с поста не подтверждается.

«Отставку не подтверждаем, глава жив. Информацией о состоянии здоровья не располагаем», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Утром 26 июня в ряде окружных СМИ появилась информация со ссылкой на анонимные источники. Они заявляли об отставке Дейнеки и ухудшении состояния его здоровья.

Ранее URA.RU писало о том, что слухи об отставке и даже смерти Дейнеки распространяет оппозиция. Источник в мэрии сообщал, что заявление об уходе к ним не поступало.