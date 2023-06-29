Глава Минэкономразвития РФ Решетников приедет в Тобольск. Инсайд

29 июня 2023 в 15:31 Размер текста - 17 +

Максим Решетников оценит туристический потенциал Тюменской области Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приедет в Тобольск 30 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите Тюменской области. «Решетников придет в Тобольск 30 июня. Будет встреча с губернатором Александром Моором и уральским подпредом Владимиром Якушевым. Обсудят развитие туристического потенциала Тюменской области», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что 29 июня в Тюменской области работает делегация Совета Федерации. Сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приедет в Тобольск 30 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите Тюменской области. «Решетников придет в Тобольск 30 июня. Будет встреча с губернатором Александром Моором и уральским подпредом Владимиром Якушевым. Обсудят развитие туристического потенциала Тюменской области», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что 29 июня в Тюменской области работает делегация Совета Федерации. Сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства.