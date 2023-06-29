Максим Решетников оценит туристический потенциал Тюменской области
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приедет в Тобольск 30 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите Тюменской области.
«Решетников придет в Тобольск 30 июня. Будет встреча с губернатором Александром Моором и уральским подпредом Владимиром Якушевым. Обсудят развитие туристического потенциала Тюменской области», — рассказал инсайдер.
Агентство направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало, что 29 июня в Тюменской области работает делегация Совета Федерации. Сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
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