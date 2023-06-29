Глава Минэкономразвития РФ Решетников приедет в Тобольск. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин в Кургане. Курган, решетников максим
Максим Решетников оценит туристический потенциал Тюменской области Фото:

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приедет в Тобольск 30 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите Тюменской области.

«Решетников придет в Тобольск 30 июня. Будет встреча с губернатором Александром Моором и уральским подпредом Владимиром Якушевым. Обсудят развитие туристического потенциала Тюменской области», — рассказал инсайдер.

Агентство направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало, что 29 июня в Тюменской области работает делегация Совета Федерации. Сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приедет в Тобольск 30 июня. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите Тюменской области. «Решетников придет в Тобольск 30 июня. Будет встреча с губернатором Александром Моором и уральским подпредом Владимиром Якушевым. Обсудят развитие туристического потенциала Тюменской области», — рассказал инсайдер. Агентство направило запрос в информационный центр правительства региона. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что 29 июня в Тюменской области работает делегация Совета Федерации. Сенаторы планируют проверить объекты здравоохранения, образования и сельского хозяйства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...