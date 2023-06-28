В ХМАО невесты нашли способ сэкономить на покупке свадебных платьев

В ХМАО невесты ради экономии шьют свадебные платья на заказ

29 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Невестам удается экономить на покупке свадебных платьев Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе среди невест набирает популярность тренд на пошив свадебных платьев вместо покупки готовых в салонах. Так покупательницам удается сэкономить на праздничном наряде. Ситуацию URA.RU обсудило со свадебным организатором Дарьей Окиной. «Конечно, зависит от аудитории, какое платье нужно. Но вообще сейчас тенденция шить свадебные платья. Они выходят примерно в такую же сумму, а может даже и меньше, когда шьешь под себя», — прокомментировала журналисту агентства Окина. По словам ивент-менеджера, объем экономии зависит в первую очередь от фасона наряда. Наиболее выгодным вариантом являются коктейльные платья. «Все зависит от количества ткани. Если это какое-то обычное вечернее коктейльное платье, то сшить его тем более будет стоить дешевле, чем идти искать в магазинах. Если же, например, это фатин и дополнительно еще несколько слоев тканей, то, возможно, его будет дешевле в салоне купить. Но сейчас особенно модны платья мини или даже может белые свадебные костюмы», — поясняет свадебный организатор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало проведение свадеб. Тогда агентство узнало, что большое мероприятие на полсотни человек обойдется в 700 тысяч рублей. Дороже всего стоят банкеты и оформление торжества. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийском автономном округе среди невест набирает популярность тренд на пошив свадебных платьев вместо покупки готовых в салонах. Так покупательницам удается сэкономить на праздничном наряде. Ситуацию URA.RU обсудило со свадебным организатором Дарьей Окиной. «Конечно, зависит от аудитории, какое платье нужно. Но вообще сейчас тенденция шить свадебные платья. Они выходят примерно в такую же сумму, а может даже и меньше, когда шьешь под себя», — прокомментировала журналисту агентства Окина. По словам ивент-менеджера, объем экономии зависит в первую очередь от фасона наряда. Наиболее выгодным вариантом являются коктейльные платья. «Все зависит от количества ткани. Если это какое-то обычное вечернее коктейльное платье, то сшить его тем более будет стоить дешевле, чем идти искать в магазинах. Если же, например, это фатин и дополнительно еще несколько слоев тканей, то, возможно, его будет дешевле в салоне купить. Но сейчас особенно модны платья мини или даже может белые свадебные костюмы», — поясняет свадебный организатор. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО подорожало проведение свадеб. Тогда агентство узнало, что большое мероприятие на полсотни человек обойдется в 700 тысяч рублей. Дороже всего стоят банкеты и оформление торжества.