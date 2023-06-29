Гендиректор группы «Синара» Ходоровский покинул должность

29 июня 2023 в 15:59 Размер текста - 17 +

Михаил Ходоровский назначен президентом компании Фото: Московец Илья © URA.RU Генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский, занимавший пост с 2008 года, назначен президентом компании и избран председателем совета директоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службы компании. «Михаил Ходоровский избран председателем совета директоров, а также назначен на должность президента компании», — говорится в сообщении «Синары». Генеральным директором избран Виктор Леш, который исполнял обязанности гендиректора холдинга СТМ и первого заместителя генерального директора группы «Синара». Он работает в компании с 2016 года.

Генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский, занимавший пост с 2008 года, назначен президентом компании и избран председателем совета директоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службы компании. «Михаил Ходоровский избран председателем совета директоров, а также назначен на должность президента компании», — говорится в сообщении «Синары». Генеральным директором избран Виктор Леш, который исполнял обязанности гендиректора холдинга СТМ и первого заместителя генерального директора группы «Синара». Он работает в компании с 2016 года.