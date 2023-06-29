Гендиректор группы «Синара» Ходоровский покинул должность

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Валерий Фальков. Екатеринбург, ходоровский михаил
Михаил Ходоровский назначен президентом компании Фото:

Генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский, занимавший пост с 2008 года, назначен президентом компании и избран председателем совета директоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службы компании.

«Михаил Ходоровский избран председателем совета директоров, а также назначен на должность президента компании», — говорится в сообщении «Синары». Генеральным директором избран Виктор Леш, который исполнял обязанности гендиректора холдинга СТМ и первого заместителя генерального директора группы «Синара». Он работает в компании с 2016 года.

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Генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский, занимавший пост с 2008 года, назначен президентом компании и избран председателем совета директоров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службы компании. «Михаил Ходоровский избран председателем совета директоров, а также назначен на должность президента компании», — говорится в сообщении «Синары». Генеральным директором избран Виктор Леш, который исполнял обязанности гендиректора холдинга СТМ и первого заместителя генерального директора группы «Синара». Он работает в компании с 2016 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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