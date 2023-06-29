ВСУ потеряли на донецком направлении полтысячи военнослужащих

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Самые значительные потери за сутки ВСУ понесли на донецком направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

За минувшие сутки ВСУ потеряли на донецком направлении 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Среди других потерь — десять единиц техники и склад боеприпасов.

«На данном направлении потери ВСУ составили до 530 человек убитыми и ранеными. Уничтожены также гаубицы „Мста-Б“ и Д-20», — сообщается в сводке Минобороны РФ. Среди других потерь ВСУ — танк, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. Вблизи села Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

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За минувшие сутки ВСУ потеряли на донецком направлении 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Среди других потерь — десять единиц техники и склад боеприпасов. «На данном направлении потери ВСУ составили до 530 человек убитыми и ранеными. Уничтожены также гаубицы „Мста-Б“ и Д-20», — сообщается в сводке Минобороны РФ. Среди других потерь ВСУ — танк, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. Вблизи села Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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