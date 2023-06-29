ВСУ потеряли на донецком направлении полтысячи военнослужащих

Самые значительные потери за сутки ВСУ понесли на донецком направлении
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За минувшие сутки ВСУ потеряли на донецком направлении 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Среди других потерь — десять единиц техники и склад боеприпасов.
«На данном направлении потери ВСУ составили до 530 человек убитыми и ранеными. Уничтожены также гаубицы „Мста-Б“ и Д-20», — сообщается в сводке Минобороны РФ. Среди других потерь ВСУ — танк, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. Вблизи села Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.