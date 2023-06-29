ВСУ потеряли на донецком направлении полтысячи военнослужащих

29 июня 2023 в 16:11 Размер текста - 17 +

Самые значительные потери за сутки ВСУ понесли на донецком направлении Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За минувшие сутки ВСУ потеряли на донецком направлении 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Среди других потерь — десять единиц техники и склад боеприпасов. «На данном направлении потери ВСУ составили до 530 человек убитыми и ранеными. Уничтожены также гаубицы „Мста-Б“ и Д-20», — сообщается в сводке Минобороны РФ. Среди других потерь ВСУ — танк, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. Вблизи села Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

За минувшие сутки ВСУ потеряли на донецком направлении 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Среди других потерь — десять единиц техники и склад боеприпасов. «На данном направлении потери ВСУ составили до 530 человек убитыми и ранеными. Уничтожены также гаубицы „Мста-Б“ и Д-20», — сообщается в сводке Минобороны РФ. Среди других потерь ВСУ — танк, две боевые машины пехоты и пять автомобилей. Вблизи села Выемка (ДНР) уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.