Полковник Матвийчук: ВСУ приступили к плану по захвату Крыма

30 июня 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

ВСУ откажутся от активных действий из-за высоких потерь, сказал Анатолий Матвийчук Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ заранее спланировали подрыв Каховской ГЭС, обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «ВСУ планировали прорыв Кавховской ГЭС, слив воды, чтобы Днепр обмелеет. Они собирались провести десантную операцию, перейти на левый берег реки. Так у них бы появилась возможность перекрыть основные пути в Крым. Они возле Антоновского моста попытались изобразить десантную операцию. Пока ничего не получилось», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, дальнейшие попытки реализации плана будут продолжаться. «Они будут пытаться высадиться в направлении Запорожской атомной электростанции и возле Антоновского моста. Я думаю, они там будут постоянно попытки эти делать. Я надеюсь, что их потери станут настолько критичны, что они сами откажутся от активных действий», — сказал Анатолий Матвийчук. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за двое суток артиллеристы российской группировки «Днепр» потопили шесть лодок с тридцатью украинскими военными, которые пытались высадиться у опор моста на левом берегу. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на запорожском направлении: ракетный удар, теракт на Запорожской АЭС или захват станции при форсировании Днепра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ заранее спланировали подрыв Каховской ГЭС, обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «ВСУ планировали прорыв Кавховской ГЭС, слив воды, чтобы Днепр обмелеет. Они собирались провести десантную операцию, перейти на левый берег реки. Так у них бы появилась возможность перекрыть основные пути в Крым. Они возле Антоновского моста попытались изобразить десантную операцию. Пока ничего не получилось», — сказал Анатолий Матвийчук. По его словам, дальнейшие попытки реализации плана будут продолжаться. «Они будут пытаться высадиться в направлении Запорожской атомной электростанции и возле Антоновского моста. Я думаю, они там будут постоянно попытки эти делать. Я надеюсь, что их потери станут настолько критичны, что они сами откажутся от активных действий», — сказал Анатолий Матвийчук. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за двое суток артиллеристы российской группировки «Днепр» потопили шесть лодок с тридцатью украинскими военными, которые пытались высадиться у опор моста на левом берегу. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на запорожском направлении: ракетный удар, теракт на Запорожской АЭС или захват станции при форсировании Днепра.