Полковник Матвийчук: ВСУ приступили к плану по захвату Крыма

ВСУ заранее спланировали подрыв Каховской ГЭС, обмеление Днепра, чтобы провести десантную операцию по перекрытию путей в Крым. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, экс-разведчик, экс-офицер спецназа, награжденный орденами Красной Звезды и Республики Сирия, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«ВСУ планировали прорыв Кавховской ГЭС, слив воды, чтобы Днепр обмелеет. Они собирались провести десантную операцию, перейти на левый берег реки. Так у них бы появилась возможность перекрыть основные пути в Крым. Они возле Антоновского моста попытались изобразить десантную операцию. Пока ничего не получилось», — сказал Анатолий Матвийчук.
По его словам, дальнейшие попытки реализации плана будут продолжаться. «Они будут пытаться высадиться в направлении Запорожской атомной электростанции и возле Антоновского моста. Я думаю, они там будут постоянно попытки эти делать. Я надеюсь, что их потери станут настолько критичны, что они сами откажутся от активных действий», — сказал Анатолий Матвийчук.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что за двое суток артиллеристы российской группировки «Днепр» потопили шесть лодок с тридцатью украинскими военными, которые пытались высадиться у опор моста на левом берегу. Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на запорожском направлении: ракетный удар, теракт на Запорожской АЭС или захват станции при форсировании Днепра.
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