В Запорожье назвали три сценария провокации ВСУ на атомной станции

Рогов: у Украины есть три сценария провокации на Запорожской АЭС

27 июня 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

ВСУ готовятся к атаке по Запорожской АЭС, заявил Владимир Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожском направлении. Они могут нанести ракетный удар, устроить теракт на Запорожской АЭС или захватить станцию при форсировании Днепра. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Режим [президента Украины Владимира] Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции (Запорожская АЭС — прим. URA.RU). Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путем форсирования Днепра», — заявил Владимир Рогов в беседе РИА Новости. Он отметил, что теракт на Запорожской АЭС может стать следующим после подрывов газопроводов «Северный поток», Каховской ГЭС и аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Рогов уверен, что Зеленский лично участвует в подготовке провокации. Ему помогает глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. По словам Рогова, киевские власти ждут одобрения от западных коллег. На левом берегу Днепра стоит Запорожская АЭС. Она находится рядом с городом Энергодар. Она является самой мощной станцией в Европе. Станция перешла под контроль России в октябре 2022 года. Днем ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Зеленский может устроить ядерную катастрофу на станции в Запорожской области. По его словам, украинцы хотят атаковать станцию, а обвинить в этом Россию. В мае 2023 года станция подверглась атаке. Она была переключена на дизельные генераторы. Другая версия гласит, что на станции произошел пожар из-за перегрузки системы, передает издание «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Украины рассматривают несколько сценариев провокации на Запорожском направлении. Они могут нанести ракетный удар, устроить теракт на Запорожской АЭС или захватить станцию при форсировании Днепра. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Режим [президента Украины Владимира] Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчет атомной станции (Запорожская АЭС — прим. URA.RU). Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путем форсирования Днепра», — заявил Владимир Рогов в беседе РИА Новости. Он отметил, что теракт на Запорожской АЭС может стать следующим после подрывов газопроводов «Северный поток», Каховской ГЭС и аммиакопровода «Тольятти-Одесса». Рогов уверен, что Зеленский лично участвует в подготовке провокации. Ему помогает глава украинской военной разведки Кирилл Буданов. По словам Рогова, киевские власти ждут одобрения от западных коллег. На левом берегу Днепра стоит Запорожская АЭС. Она находится рядом с городом Энергодар. Она является самой мощной станцией в Европе. Станция перешла под контроль России в октябре 2022 года. Днем ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что Зеленский может устроить ядерную катастрофу на станции в Запорожской области. По его словам, украинцы хотят атаковать станцию, а обвинить в этом Россию. В мае 2023 года станция подверглась атаке. Она была переключена на дизельные генераторы. Другая версия гласит, что на станции произошел пожар из-за перегрузки системы, передает издание «Утро.ру».