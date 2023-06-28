Артюхов рассказал о решениях, которые принял на совете кочевников в тундре

Власти построят новые корали и обеспечат кочевников лекарствами для животных

Артюхов поговорил с кочевниками об их проблемах Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о решениях, которые принял на совете кочевников во время поездки на Полярный Урал. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Как и обещал, делюсь решениями, принятыми на нашем совете кочевников в Приуралье. Одна из проблем — изношенность коралей, в которых проводят вакцинацию и биркование оленей. Построим два десятка полустационарных конструкций в местах длительных стоянок, точки укажут сами оленеводы», — написал он.

Губернатор также рассказал, что оленеводы-частники будут обеспечены лекарствами от сезонных заболеваний животных. Профильные ведомства в ближайшее время разработают механизм раздачи. Также в наборе регионального стандарта керосиновые лампы заменят на современные фонари, которые можно заряжать. Еще для района закупят вездеход «Бурлак», чтобы кочевникам было проще передвигаться в горах.

Ранее сообщалось, что Артюхов вернулся с тундры с новыми идеями. Там глава Ямала проводил «цифровой детокс», который длился три дня.