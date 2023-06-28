28 июня 2023

Артюхов рассказал о решениях, которые принял на совете кочевников в тундре

Власти построят новые корали и обеспечат кочевников лекарствами для животных
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Артюхов поговорил с кочевниками об их проблемах Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о решениях, которые принял на совете кочевников во время поездки на Полярный Урал. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале.

«Как и обещал, делюсь решениями, принятыми на нашем совете кочевников в Приуралье. Одна из проблем — изношенность коралей, в которых проводят вакцинацию и биркование оленей. Построим два десятка полустационарных конструкций в местах длительных стоянок, точки укажут сами оленеводы», — написал он.

Губернатор также рассказал, что оленеводы-частники будут обеспечены лекарствами от сезонных заболеваний животных. Профильные ведомства в ближайшее время разработают механизм раздачи. Также в наборе регионального стандарта керосиновые лампы заменят на современные фонари, которые можно заряжать. Еще для района закупят вездеход «Бурлак», чтобы кочевникам было проще передвигаться в горах.

Ранее сообщалось, что Артюхов вернулся с тундры с новыми идеями. Там глава Ямала проводил «цифровой детокс», который длился три дня.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о решениях, которые принял на совете кочевников во время поездки на Полярный Урал. Об этом губернатор сообщил в своем telegram-канале. «Как и обещал, делюсь решениями, принятыми на нашем совете кочевников в Приуралье. Одна из проблем — изношенность коралей, в которых проводят вакцинацию и биркование оленей. Построим два десятка полустационарных конструкций в местах длительных стоянок, точки укажут сами оленеводы», — написал он. Губернатор также рассказал, что оленеводы-частники будут обеспечены лекарствами от сезонных заболеваний животных. Профильные ведомства в ближайшее время разработают механизм раздачи. Также в наборе регионального стандарта керосиновые лампы заменят на современные фонари, которые можно заряжать. Еще для района закупят вездеход «Бурлак», чтобы кочевникам было проще передвигаться в горах. Ранее сообщалось, что Артюхов вернулся с тундры с новыми идеями. Там глава Ямала проводил «цифровой детокс», который длился три дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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