Дочь Суровикина заявила, что ее отец находится на рабочем месте

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Заседание правительства Челябинск, фуражка, генерал
Сведения о задержании генерала-полковника являются ложными, заявила дочь Сергея Суровикина Вероника Фото:

Замкомандующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковник Сергей Суровикин находится на рабочем месте. Сведения о его задержании являются ложными. Об этом заявила дочь генерала Вероника.

«Генерала [Суровикина] никто не арестовывал и с ним все в порядке. <…> Он на рабочем месте находится», — рассказала Вероника. Ее слова приводит telegram-канал Baza. Она уточнила, что генерал и раньше редко появлялся в СМИ, поэтому в его отсутствии в информационном поле нет ничего необычного.

В telegram-каналах 28 июня начала появляться информация, что Суровикин находится в СИЗО в московском Лефортово вместе со своим заместителем генералом-полковником Андреем Юдиным. В разговоре с корреспондентом URA.RU Юдин опроверг данную информацию.

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Замкомандующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковник Сергей Суровикин находится на рабочем месте. Сведения о его задержании являются ложными. Об этом заявила дочь генерала Вероника. «Генерала [Суровикина] никто не арестовывал и с ним все в порядке. <…> Он на рабочем месте находится», — рассказала Вероника. Ее слова приводит telegram-канал Baza. Она уточнила, что генерал и раньше редко появлялся в СМИ, поэтому в его отсутствии в информационном поле нет ничего необычного. В telegram-каналах 28 июня начала появляться информация, что Суровикин находится в СИЗО в московском Лефортово вместе со своим заместителем генералом-полковником Андреем Юдиным. В разговоре с корреспондентом URA.RU Юдин опроверг данную информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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