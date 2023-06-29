Дочь Суровикина заявила, что ее отец находится на рабочем месте

29 июня 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Сведения о задержании генерала-полковника являются ложными, заявила дочь Сергея Суровикина Вероника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Замкомандующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковник Сергей Суровикин находится на рабочем месте. Сведения о его задержании являются ложными. Об этом заявила дочь генерала Вероника. «Генерала [Суровикина] никто не арестовывал и с ним все в порядке. <…> Он на рабочем месте находится», — рассказала Вероника. Ее слова приводит telegram-канал Baza. Она уточнила, что генерал и раньше редко появлялся в СМИ, поэтому в его отсутствии в информационном поле нет ничего необычного. В telegram-каналах 28 июня начала появляться информация, что Суровикин находится в СИЗО в московском Лефортово вместе со своим заместителем генералом-полковником Андреем Юдиным. В разговоре с корреспондентом URA.RU Юдин опроверг данную информацию.

Замкомандующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковник Сергей Суровикин находится на рабочем месте. Сведения о его задержании являются ложными. Об этом заявила дочь генерала Вероника. «Генерала [Суровикина] никто не арестовывал и с ним все в порядке. <…> Он на рабочем месте находится», — рассказала Вероника. Ее слова приводит telegram-канал Baza. Она уточнила, что генерал и раньше редко появлялся в СМИ, поэтому в его отсутствии в информационном поле нет ничего необычного. В telegram-каналах 28 июня начала появляться информация, что Суровикин находится в СИЗО в московском Лефортово вместе со своим заместителем генералом-полковником Андреем Юдиным. В разговоре с корреспондентом URA.RU Юдин опроверг данную информацию.