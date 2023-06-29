Дочь Суровикина заявила, что ее отец находится на рабочем месте

Замкомандующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО генерал-полковник Сергей Суровикин находится на рабочем месте. Сведения о его задержании являются ложными. Об этом заявила дочь генерала Вероника.
«Генерала [Суровикина] никто не арестовывал и с ним все в порядке. <…> Он на рабочем месте находится», — рассказала Вероника. Ее слова приводит telegram-канал Baza. Она уточнила, что генерал и раньше редко появлялся в СМИ, поэтому в его отсутствии в информационном поле нет ничего необычного.
В telegram-каналах 28 июня начала появляться информация, что Суровикин находится в СИЗО в московском Лефортово вместе со своим заместителем генералом-полковником Андреем Юдиным. В разговоре с корреспондентом URA.RU Юдин опроверг данную информацию.
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