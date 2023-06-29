Екатеринбургский автоэксперт назвал топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Екатеринбургский автоэксперт назвал Haval, Exeed, JAC и Chery самыми надежными китайскими авто

30 июня 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Haval, Exeed, JAC и Chery являются самыми надежными авто из Китая, считает автоэксперт Фото: Московец Илья © URA.RU Самыми качественными машинами китайского производства являются модели от марок Haval, Exeed, JAC и Chery. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился менеджер по продажам автомобилей из Китая Алексей. «Начинаю свой рейтинг с внедорожника Haval Dargo. В плюсы войдут большой и комфортный салон из кожи, проходимость, управляемость и ощутимая динамика авто, в котором действительно чувствуешь мощь под капотом. К минусам отнесется большой расход топлива (10-12 по городу) и маленький багажник. У Exeed LX, помимо хорошей управляемости, стоит отметить не дорогую стоимость обслуживания и вместительный салон. Минусы: плохая шумоизоляция и динамика езды. JAC J7 — один из лучших китайских седанов с отличной шумоизоляцией и красивым салоном. Некоторые владельцы жалуются на проходимость авто», — сказал собеседник агентства. На четвертое место в топе качественных машин из Китая попал Haval F7. Большинство автомобилистов покупают китайца из-за маленького расхода топлива, внешнего вида и надежности. Минусы: шумоизоляция и подвеска авто. Закрывает рейтинг Chery Tiggo 4. Автоэксперт отметил устойчивость машины на дороге и простоту в обслуживании. Минусами иномарки стали плохая динамика и некомфортный салон. Самым надежным китайским автомобилем на Среднем Урале с пробегом и возрастом до шести лет стал Great Wall Hover H5. С начала 2023 года спрос на авто вырос на 19%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самыми качественными машинами китайского производства являются модели от марок Haval, Exeed, JAC и Chery. Таким мнением с корреспондентом URA.RU поделился менеджер по продажам автомобилей из Китая Алексей. «Начинаю свой рейтинг с внедорожника Haval Dargo. В плюсы войдут большой и комфортный салон из кожи, проходимость, управляемость и ощутимая динамика авто, в котором действительно чувствуешь мощь под капотом. К минусам отнесется большой расход топлива (10-12 по городу) и маленький багажник. У Exeed LX, помимо хорошей управляемости, стоит отметить не дорогую стоимость обслуживания и вместительный салон. Минусы: плохая шумоизоляция и динамика езды. JAC J7 — один из лучших китайских седанов с отличной шумоизоляцией и красивым салоном. Некоторые владельцы жалуются на проходимость авто», — сказал собеседник агентства. На четвертое место в топе качественных машин из Китая попал Haval F7. Большинство автомобилистов покупают китайца из-за маленького расхода топлива, внешнего вида и надежности. Минусы: шумоизоляция и подвеска авто. Закрывает рейтинг Chery Tiggo 4. Автоэксперт отметил устойчивость машины на дороге и простоту в обслуживании. Минусами иномарки стали плохая динамика и некомфортный салон. Самым надежным китайским автомобилем на Среднем Урале с пробегом и возрастом до шести лет стал Great Wall Hover H5. С начала 2023 года спрос на авто вырос на 19%.