Свердловчанам назвали самое надежное китайское авто в регионе

«Автотека»: китайский Great Wall Hover H5 стал самым надежным автомобилем в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автосалон EXEED. Екатеринбург, иномарка, автомобиль, китайский автопром, новый автомобиль, новая машина
Внедорожник Great Wall Hover H5 стал самым надежным китайским автомобилем в Свердловской области Фото:

Самым надежным китайским автомобилем в Свердловской области с пробегом и возрастом до шести лет стал Great Wall Hover H5. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Автотеки».

«Автомобиль возрастом до шести лет, реже всего участвовавший в ДТП и подвергавшийся серьезному ремонту за время эксплуатации стал китайский Great Wall Hover H5», — сказано в сообщении. Данные были взяты за первое полугодие 2023 года (с января по май). В этот период времени спрос на автомобили с пробегом китайских брендов вырос на 19,8% в сравнении с прошлым годом.

Помимо этого, в рейтинг надежных авто из Китая попали модели Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion. Закрывает рейтинг — Changan CS35 Plus.

По мнению автоэксперта Кирилла Форманчука, большинство россиян пересядут на китайские машины в течении пяти лет. За 2022 год в России продалось порядка 280 тысяч таких автомобилей. Также URA.RU писало о самых продаваемых на рынке авто с пробегом в Свердловской области в сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей, куда вошли Ford Focus, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan и BMW X5.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самым надежным китайским автомобилем в Свердловской области с пробегом и возрастом до шести лет стал Great Wall Hover H5. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Автотеки». «Автомобиль возрастом до шести лет, реже всего участвовавший в ДТП и подвергавшийся серьезному ремонту за время эксплуатации стал китайский Great Wall Hover H5», — сказано в сообщении. Данные были взяты за первое полугодие 2023 года (с января по май). В этот период времени спрос на автомобили с пробегом китайских брендов вырос на 19,8% в сравнении с прошлым годом. Помимо этого, в рейтинг надежных авто из Китая попали модели Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion. Закрывает рейтинг — Changan CS35 Plus. По мнению автоэксперта Кирилла Форманчука, большинство россиян пересядут на китайские машины в течении пяти лет. За 2022 год в России продалось порядка 280 тысяч таких автомобилей. Также URA.RU писало о самых продаваемых на рынке авто с пробегом в Свердловской области в сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей, куда вошли Ford Focus, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan и BMW X5.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...