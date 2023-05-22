Свердловчанам назвали самое надежное китайское авто в регионе

«Автотека»: китайский Great Wall Hover H5 стал самым надежным автомобилем в Свердловской области

22 мая 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Внедорожник Great Wall Hover H5 стал самым надежным китайским автомобилем в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самым надежным китайским автомобилем в Свердловской области с пробегом и возрастом до шести лет стал Great Wall Hover H5. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Автотеки». «Автомобиль возрастом до шести лет, реже всего участвовавший в ДТП и подвергавшийся серьезному ремонту за время эксплуатации стал китайский Great Wall Hover H5», — сказано в сообщении. Данные были взяты за первое полугодие 2023 года (с января по май). В этот период времени спрос на автомобили с пробегом китайских брендов вырос на 19,8% в сравнении с прошлым годом. Помимо этого, в рейтинг надежных авто из Китая попали модели Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion. Закрывает рейтинг — Changan CS35 Plus. По мнению автоэксперта Кирилла Форманчука, большинство россиян пересядут на китайские машины в течении пяти лет. За 2022 год в России продалось порядка 280 тысяч таких автомобилей. Также URA.RU писало о самых продаваемых на рынке авто с пробегом в Свердловской области в сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей, куда вошли Ford Focus, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan и BMW X5.

Самым надежным китайским автомобилем в Свердловской области с пробегом и возрастом до шести лет стал Great Wall Hover H5. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Автотеки». «Автомобиль возрастом до шести лет, реже всего участвовавший в ДТП и подвергавшийся серьезному ремонту за время эксплуатации стал китайский Great Wall Hover H5», — сказано в сообщении. Данные были взяты за первое полугодие 2023 года (с января по май). В этот период времени спрос на автомобили с пробегом китайских брендов вырос на 19,8% в сравнении с прошлым годом. Помимо этого, в рейтинг надежных авто из Китая попали модели Changan CS35, JAC J7, Geely Atlas Pro и Haval Jolion. Закрывает рейтинг — Changan CS35 Plus. По мнению автоэксперта Кирилла Форманчука, большинство россиян пересядут на китайские машины в течении пяти лет. За 2022 год в России продалось порядка 280 тысяч таких автомобилей. Также URA.RU писало о самых продаваемых на рынке авто с пробегом в Свердловской области в сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей, куда вошли Ford Focus, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan и BMW X5.