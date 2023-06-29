Перекресток закроют с 30 июня по 3 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На одном из самых оживленных перекрестков Металлургического района Челябинска, шоссе Металлургов и улицы Румянцева, будет закрыто движение с 30 июня по 3 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 30 июня до 3 июля будет закрыто движение на пересечении шоссе Металлургов с улицей Румянцева. Просим водителей быть внимательными, а также обращать внимание на знаки», — сказали в администрации.

Транспорт на перекрестке будет двигаться по временной схеме. Малое шоссе Металлургов, на протяжении от улицы Черкасской до Румянцева, во время проведения работ будет двусторонним.