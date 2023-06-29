В Металлургическом районе Челябинска на три дня закроют движение на оживленном перекрестке. Карта

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, перекрытие дороги, ограничение движения
Перекресток закроют с 30 июня по 3 июля Фото:

На одном из самых оживленных перекрестков Металлургического района Челябинска, шоссе Металлургов и улицы Румянцева, будет закрыто движение с 30 июня по 3 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 30 июня до 3 июля будет закрыто движение на пересечении шоссе Металлургов с улицей Румянцева. Просим водителей быть внимательными, а также обращать внимание на знаки», — сказали в администрации.

Транспорт на перекрестке будет двигаться по временной схеме. Малое шоссе Металлургов, на протяжении от улицы Черкасской до Румянцева, во время проведения работ будет двусторонним.

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На одном из самых оживленных перекрестков Металлургического района Челябинска, шоссе Металлургов и улицы Румянцева, будет закрыто движение с 30 июня по 3 июля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей с 30 июня до 3 июля будет закрыто движение на пересечении шоссе Металлургов с улицей Румянцева. Просим водителей быть внимательными, а также обращать внимание на знаки», — сказали в администрации. Транспорт на перекрестке будет двигаться по временной схеме. Малое шоссе Металлургов, на протяжении от улицы Черкасской до Румянцева, во время проведения работ будет двусторонним.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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