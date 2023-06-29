Екатеринбуржцы раскупили билеты на фестиваль классической музыки

29 июня 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

Всего пройдет 120 концертов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге практически не осталось билетов на концерты, которые пройдут в рамках музыкального фестиваля «Безумные дни». Он пройдет с 30 июня по 2 июля. Особой популярностью пользуется концерт, где сыграют музыку из фильмов о космосе. «Билеты на данный концерт закончились», — указано на сайте фестиваля. Все места разобрали на мероприятие, где прозвучит музыка из самых известных фильмов о космосе и мелодии, посвященные романтике ночи. Оно пройдет 1 июля в саду Вайнера. Также, судя по сайту, мало билетов осталось и на концерты, которые пройдут в день открытия фестиваля — 30 июня. Например, остался всего один билет на «Кармен-сюита» в Театре юного зрителя, три билета на концерт в зале Маклецкого, один — в Камерном театре, три — в Доме музыки. Фестиваль «Безумные» дни проводится в Екатеринбурге и соседних городах ежегодно. В этом году темой стала «Ода ночи», она пройдет «красной» линией через все 120 концертов. Фестиваль станет своего рода «дайджестом» темы ночи в истории мировой классической музыки. Свою трактовку «Оды ночи» в течении трех дней представят девять оркестров, 13 ансамблей, три хора и более 30 солистов.

В Екатеринбурге практически не осталось билетов на концерты, которые пройдут в рамках музыкального фестиваля «Безумные дни». Он пройдет с 30 июня по 2 июля. Особой популярностью пользуется концерт, где сыграют музыку из фильмов о космосе. «Билеты на данный концерт закончились», — указано на сайте фестиваля. Все места разобрали на мероприятие, где прозвучит музыка из самых известных фильмов о космосе и мелодии, посвященные романтике ночи. Оно пройдет 1 июля в саду Вайнера. Также, судя по сайту, мало билетов осталось и на концерты, которые пройдут в день открытия фестиваля — 30 июня. Например, остался всего один билет на «Кармен-сюита» в Театре юного зрителя, три билета на концерт в зале Маклецкого, один — в Камерном театре, три — в Доме музыки. Фестиваль «Безумные» дни проводится в Екатеринбурге и соседних городах ежегодно. В этом году темой стала «Ода ночи», она пройдет «красной» линией через все 120 концертов. Фестиваль станет своего рода «дайджестом» темы ночи в истории мировой классической музыки. Свою трактовку «Оды ночи» в течении трех дней представят девять оркестров, 13 ансамблей, три хора и более 30 солистов.