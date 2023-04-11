Организаторы анонсировали тему фестиваля «Безумные дни в Екатеринбурге»

Фестиваль «Безумные дни» стартует с 30 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловская филармония смоделировала космос, куда «запустила» арфистку Марию Позднякову и «Мясковский-квартет», чтобы объявить тему VIII фестиваля классической музыки «Безумные дни в Екатеринбурге». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Этот фестиваль имеет 30-летнюю международную историю, в Екатеринбурге он пройдет в восьмой раз. Это единственный в России город, который до сих пор принимает участие в международном проекте „Безумные дни“ — он проходит по всему миру», — заявил первый заместитель директора по творческой деятельности Свердловской филармонии Рустем Хасанов.

В этом году темой фестиваля станет «Ода ночи», которая волновала не одно поколение композиторов. «У нас еще будут темы заката, как предвестника ночи, и рассвета, как выхода к завтрашнему дню. Тема ночи будет проходить красной линией через все 120 программ фестиваля», — пояснил Хасанов.

На презентации «Безумных дней» иллюзию космоса создали в виртуальном пространстве в «Екатеринбург-Экспо». Оркестр и арфистка на фоне галактик исполнили произведения, которые затрагивали тему ночи. Организаторы обещают, что зрители также услышат звучание клавесина и стеклянной арфы во время «Безумных дней».

Фестиваль «Безумные дни в Екатеринбурге» пройдет с 30 июня по 2 июля и войдет в программу празднования 300-летия города. Марафон классической музыки включит в себя выступление более 600 музыкантов, 120 концертов на 10 площадках, в том числе в саду Вайнера и в Первоуральске. Ожидается, что в этом году фестиваль посетит около 40 тысяч зрителей. В 2022 году организаторы удивляли тем, что подняли оркестр на высоту 55 метров, чтобы дать старт фестивалю «Безумные дни».