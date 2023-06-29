Свердловский омбудсмен нарушил молчание и прокомментировал гибель Далера Бобиева

Вина за гибель Далера Бобиева из Екатеринбурга лежит на контролирующих органах. Об этом заявил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.
«Сигналы о неблагополучии в этой семье были, но преступная халатность, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу. История Далера показала, что равнодушие и безучастность к жизни ребенка не допустимы с любой стороны — сотрудников органов системы профилактики, близких и даже посторонних людей, заметивших признаки неблагополучия», — говорится в заявлении, которое было опубликовано аппаратом уполномоченного на официальном сайте.
Редакция URA.RU пыталась связаться с Игорем Мороковым 28 июня, чтобы получить комментарий по делу о пропаже шестилетнего приемного ребенка. Тогда получить оперативный комментарий не удалось.
Ранее URA.RU писало о том, что 26 июня от опекуна Вероники Наумовой поступило сообщение о пропаже шестилетнего Далера Бобиева. Женщина утверждала, что ребенок самовольно покинул квартиру. К поиску ребенка подключились силовики, спасатели и волонтеры. Утром 29 июня тело Далера было обнаружено в гараже, который принадлежал семье опекунов. Вся актуальная информация о деле Далера Бобиева — в материале URA.RU.
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