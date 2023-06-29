29 июня 2023

Какие в России есть льготы, о которых мало кто знает

Экономист Хрусталева: родители первоклассников и пенсионеры могут получить выплату от работодателя
© Служба новостей «URA.RU»
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Медикам назначили новое пособие, сказала Анастасия Хрусталева Фото:

Родители первоклассников и пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату от работодателя, если он участвует в программе соцподдержки работников. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

«Ряд работодателей участвует в программах социальной поддержки своих работников. На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании. Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — сказала Анастасия Хрусталева.

Также есть ряд редких выплат от государства, отметила экономист. «К тем, которые не „на слуху“, относятся ежемесячные социальные пособия для медработников первичного звена — это доктора районных больниц, работники отделений скорой помощи и другие. Размер выплат составляет от 4 500 до 18 500 рублей. Эти пособия начали действовать с начала текущего года. К нераспространенным выплатам можно отнести также денежные средства донорам крови. Общероссийскими социальными выплатами являются пособия за особые заслуги перед страной и за достижения. Эти деньги положены Героям России, Героям труда, ветеранам войн, обладателям государственных наград», — объяснила собеседница агентства.

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Родители первоклассников и пенсионеры могут рассчитывать на дополнительную выплату от работодателя, если он участвует в программе соцподдержки работников. Об этом URA.RU сообщила вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева. «Ряд работодателей участвует в программах социальной поддержки своих работников. На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании. Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — сказала Анастасия Хрусталева. Также есть ряд редких выплат от государства, отметила экономист. «К тем, которые не „на слуху“, относятся ежемесячные социальные пособия для медработников первичного звена — это доктора районных больниц, работники отделений скорой помощи и другие. Размер выплат составляет от 4 500 до 18 500 рублей. Эти пособия начали действовать с начала текущего года. К нераспространенным выплатам можно отнести также денежные средства донорам крови. Общероссийскими социальными выплатами являются пособия за особые заслуги перед страной и за достижения. Эти деньги положены Героям России, Героям труда, ветеранам войн, обладателям государственных наград», — объяснила собеседница агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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