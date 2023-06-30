Депутат Госдумы Буцкая: материнский капитал может приблизится к миллиону рублей к 2026 году

30 июня 2023 в 09:09 Размер текста - 17 +

Программа маткапитала может измениться, сказала Татьяна Буцкая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Размер материнского капитала может приблизиться к миллиону рублей к 2026 году. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Я думаю, что к 2026 году размер материнского капитала может приблизиться к миллиону. В 2025 году уже за второго ребенка будет положено 864,1 тысячи рублей. Точные цифры зависят от фактической инфляции. Именно поэтому он растет так быстро. Хочу напомнить, что было несколько лет, когда материнский капитал вообще не индексировался. Потом было принято решение его индексировать, а с прошлого года — по фактической инфляции», — сказала Татьяна Буцкая. Она не исключила, что эта госпрограмма будет вскоре меняться. «Сейчас нам нужно понять, как мы будем денежные средства распределять в дальнейшем. Эксперты на различных площадках поднимают вопросы о стимулировании рождаемости с помощью данного инструмента. Нам важно, чтобы рождалось много детей. При этом статистически маловероятно, что женщина родит второго или третьего, если первый ребенок у нее появился в 35 — 40 лет», — объяснила собеседница агентства. По ее словам, ожидается, что программа будет продлена. «Пока она официально действует до 2026 года. Но она себя хорошо показала. У нее очень высокий процент востребованности. Больше 80% материнского капитала направлено на решение жилищных проблем, а это основная проблема, особенно при рождении ребенка. У нас же много есть различных программ, которые вроде решают жилищный вопрос, но в результате они все выливаются в очереди. С маткапиталом ты сразу получаешь меру поддержки», — отметила депутат. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Размер материнского капитала может приблизиться к миллиону рублей к 2026 году. Об этом в беседе с URA.RU заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. «Я думаю, что к 2026 году размер материнского капитала может приблизиться к миллиону. В 2025 году уже за второго ребенка будет положено 864,1 тысячи рублей. Точные цифры зависят от фактической инфляции. Именно поэтому он растет так быстро. Хочу напомнить, что было несколько лет, когда материнский капитал вообще не индексировался. Потом было принято решение его индексировать, а с прошлого года — по фактической инфляции», — сказала Татьяна Буцкая. Она не исключила, что эта госпрограмма будет вскоре меняться. «Сейчас нам нужно понять, как мы будем денежные средства распределять в дальнейшем. Эксперты на различных площадках поднимают вопросы о стимулировании рождаемости с помощью данного инструмента. Нам важно, чтобы рождалось много детей. При этом статистически маловероятно, что женщина родит второго или третьего, если первый ребенок у нее появился в 35 — 40 лет», — объяснила собеседница агентства. По ее словам, ожидается, что программа будет продлена. «Пока она официально действует до 2026 года. Но она себя хорошо показала. У нее очень высокий процент востребованности. Больше 80% материнского капитала направлено на решение жилищных проблем, а это основная проблема, особенно при рождении ребенка. У нас же много есть различных программ, которые вроде решают жилищный вопрос, но в результате они все выливаются в очереди. С маткапиталом ты сразу получаешь меру поддержки», — отметила депутат.