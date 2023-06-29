29 июня 2023

Российские резиденты смогут продавать валюту банкам не по курсу ЦБ РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Банк-обменник.Пермь, банк, обменник, валюта, символ валюты
Резиденты могут продавать банкам РФ валюту, полученную от нерезидентов Фото:

Резиденты разрешили продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

Так, резиденты России могут «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Ранее резиденты могли продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу Банка России на день продажи с последующим зачислением полученной российской валюты на свой счет.

Кроме того, участники вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и наличную российскую валюту. Денежная единица будет представлена в сумме, причитающейся в соответствии с условиями заключенных внешнеторговых сделок, предусматривающих передачу товаров, оказание услуг и прочее.

Ранее в ЦБ РФ допустили повышение ключевой ставки впервые за год. Сейчас ставка остается неизменной с 20 сентября 2022 года. Однако главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев увидел в этом недобрый знак для рынка, передает МК.

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Резиденты разрешили продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. Так, резиденты России могут «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Ранее резиденты могли продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу Банка России на день продажи с последующим зачислением полученной российской валюты на свой счет. Кроме того, участники вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и наличную российскую валюту. Денежная единица будет представлена в сумме, причитающейся в соответствии с условиями заключенных внешнеторговых сделок, предусматривающих передачу товаров, оказание услуг и прочее. Ранее в ЦБ РФ допустили повышение ключевой ставки впервые за год. Сейчас ставка остается неизменной с 20 сентября 2022 года. Однако главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев увидел в этом недобрый знак для рынка, передает МК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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