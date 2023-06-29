Российские резиденты смогут продавать валюту банкам не по курсу ЦБ РФ

Резиденты разрешили продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.
Так, резиденты России могут «продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной в результате такой продажи соответствующей валюты на свой счет в уполномоченном банке», — говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации. Ранее резиденты могли продать иностранную валюту уполномоченному банку по курсу Банка России на день продажи с последующим зачислением полученной российской валюты на свой счет.
Кроме того, участники вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и наличную российскую валюту. Денежная единица будет представлена в сумме, причитающейся в соответствии с условиями заключенных внешнеторговых сделок, предусматривающих передачу товаров, оказание услуг и прочее.
Ранее в ЦБ РФ допустили повышение ключевой ставки впервые за год. Сейчас ставка остается неизменной с 20 сентября 2022 года. Однако главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев увидел в этом недобрый знак для рынка, передает
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