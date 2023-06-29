Контр-адмирал Гуринов: беспилотник коалиции США приблизился к военному объекту РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 «Рипер» проамериканской коалиции в Сирии незаконно приблизился российским военным объектам. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Гуринов.
«Отмечен случай приближения БПЛА MQ-9 „Рипер“ к объекту российской группировки войск (сил) в районе аэродрома Квайрес в провинции Алеппо», — сказал Гуринов, передает ТАСС. Он указал, что за сутки зафиксировано 10 случаев подобных нарушений. Он указал, что эти полеты БПЛА не согласованы с российской стороной, поэтому она не несет ответственности за их безопасность.
Ранее стало известно, что в Сирии боевики атаковали российский конвой военной полиции с помощью турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным telegram-канала «Военный обозреватель», четверо бойцов из РФ получили ранения.
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