29 июня 2023

Контр-адмирал Гуринов: беспилотник коалиции США приблизился к военному объекту РФ в Сирии

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За сутки зафиксировано 10 случаев нарушений, связанных с полетами беспилотников в Сирии Фото:

Беспилотник MQ-9 «Рипер» проамериканской коалиции в Сирии незаконно приблизился российским военным объектам. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«Отмечен случай приближения БПЛА MQ-9 „Рипер“ к объекту российской группировки войск (сил) в районе аэродрома Квайрес в провинции Алеппо», — сказал Гуринов, передает ТАСС. Он указал, что за сутки зафиксировано 10 случаев подобных нарушений. Он указал, что эти полеты БПЛА не согласованы с российской стороной, поэтому она не несет ответственности за их безопасность.

Ранее стало известно, что в Сирии боевики атаковали российский конвой военной полиции с помощью турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным telegram-канала «Военный обозреватель», четверо бойцов из РФ получили ранения.

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Беспилотник MQ-9 «Рипер» проамериканской коалиции в Сирии незаконно приблизился российским военным объектам. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Олег Гуринов. «Отмечен случай приближения БПЛА MQ-9 „Рипер“ к объекту российской группировки войск (сил) в районе аэродрома Квайрес в провинции Алеппо», — сказал Гуринов, передает ТАСС. Он указал, что за сутки зафиксировано 10 случаев подобных нарушений. Он указал, что эти полеты БПЛА не согласованы с российской стороной, поэтому она не несет ответственности за их безопасность. Ранее стало известно, что в Сирии боевики атаковали российский конвой военной полиции с помощью турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным telegram-канала «Военный обозреватель», четверо бойцов из РФ получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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